شاركت جمعية المهندسين الكويتية في فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط السادس للصيانة والاعتمادية السادس «مينتكون 2022» والذي أقيم في مملكة البحرين الشقيقة مؤخرا، حيث عرضت دورها المهني في الكويت وتعاونها مع جمعية الصيانة والاعتمادية الخليجية. ترأس وفد الجمعية في المؤتمر، أمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة م.علي الفيلكاوي وضم الوفد في عضويته كلا من: نائب مدير عام الجمعية م.شبيب الزعبي، ورئيس لجنة المعارض م.حسن جمعة، وأعضاء الجمعية م.أحمد الثويني، وم.عبدالعزيز العنزي وم.عبدالرحمن مجحم. وتلقى م.الفيلكاوي وأعضاء الوفد تكريما خاصا من المنظمين، كما قام نائب المدير العام م.شبيب الزعبي ورئيس لجنة المعارض م.حسن جمعة وأعضاء الوفد بتقديم تكريم خاص من المهندسين الكويتيين إلى راعي المؤتمر وزير النفط والبيئة في مملكة البحرين الشقيقة.



ويعتبر «مينتكون 2022» من أضخم المؤتمرات والمعارض المهنية - الهندسية وشارك فيه هذا العام نحو 2200 من المحترفين العالميين والمهندسين والمتخصصين والمهتمين في مجال الصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول، والذين يمثلون كافة قطاعات الصيانة والاعتمادية وخاصة في المجال النفطي.