

بيروت - بولين فاضل



كشفت الفنانة مايا دياب سر ابتعادها عن التمثيل، وقالت: عندما أشعر أنه لابد من وجودي السينمائي أو عرض علي عمل جيد سأكون موجودة وأشارك في أعمال فنية، ولكن في الوقت الراهن لا تكون أعمال جيدة، كما أن هناك طوال الوقت مشاورات وعرض أعمال علي، ولا يوجد اتفاق جدي حتى الآن.



وعن حضورها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أشارت مايا في تصريحات صحافية إلى أنه لابد من وجود مشاركة لبنانية سواء من فنانين أو مخرجين أو مبدعين في الاحتفالات العربية والعالمية، فالفنانون اللبنانيون أصبحت لهم بصمة في كل أنحاء الوطن العربي، ووجود اللبنانيين اليوم ضروري.