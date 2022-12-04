فاز حرم كلية العلوم في مدينة صباح السالم الجامعية بجائزة أفضل مشروع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنية التحتية الاجتماعية والتي تمنحها مؤسسة MEED Middle East Economic Digest بالتعاون مع بنك المشرق.



وقد منحت هذه الجائزة لحرم كلية العلوم نظير عوامل عديدة من أهمها ثراء تصميمه والذي يضم مجموعة من المرافق والمساحات التي تعزز التواصل وتبادل الأفكار، فالمكتبة والقاعات الدراسية والمسارح والاستراحات مصممة بحيث تشجع التفاعل والمشاركة الاجتماعية والعلمية، فضلا عن تعدد وتنوع المرافق العلمية والبحثية التي تزخر بها الكلية كالمختبرات العلمية ذات التخصصات المختلفة والتجهيزات الحديثة.



كما يمثل موقع نادي أعضاء هيئة التدريس الذي يتوسط الجزأين الشمالي والجنوبي من الحرم نموذجا يترجم فلسفة التواصل والتعاون والمشاركة في الحرم الجامعي، إلى جانب تصميم الكلية الهندسي المميز الذي يحاكي الرموز الرياضية والعلمية مثل الأشكال الهندسية وهو ما يتناغم مع تخصصات الكلية الدراسية ومناهجها التعليمية، كما كان تعامل التصميم بأسلوب مبتكر وبكفاءة مع الظروف الجوية القاسية في المنطقة وبما يعزز مفاهيم الاستدامة في المشاريع الإنشائية.