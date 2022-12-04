يشكل حارس عرين پولندا فويتشيك تشيزني بالفعل الحصن الأول في مواجهة فرنسا، بطلة العالم 1998 و2018، حيث مازح الصحافيين قائلا «المفتاح لإيقاف مبابي؟ أنا!».



وقد دفعت كلمات تشيزني البعض للابتسام، حتى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أغاظه، على سبيل التحذير، بنشره على «تويتر» صور الهدف الذي سجله مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي خلال المواجهة أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا في 2 نوفمبر. ويعتبر تشيزني بين الخشبات الثلاث ضمانة لا تقدر بثمن، بعدما اهتزت شباكه مرتين فقط في المونديال، كما بات الحارس الذي منع أكبر عدد من الأهداف حسب «أوبتا» للاحصاءات.



ويؤكد الصحافي كميل كولسوت من صحيفة «رزيكزبوسبوليتا»: «من دونه، لما نجحنا في التأهل»، مضيفا «هو اللاعب الأهم في التشكيلة. ليس روبرت ليفاندوفسكي الملتزم دفاعيا والذي لا يملك الفرصة للعمل في المقدمة».



تشيزني (69 مباراة دولية) حذر قبل مواجهة الأرجنتين في الجولة الثالثة «ليونيل ميسي، أدرسك!». وبالفعل، صد حارس «السيدة العجوز» ركلة جزاء نفذها «البرغوث» باقتدار، ولكن من دون أن يمنع خسارة بلاده بهدفين نظيفين.



وقد أثبت الحارس فارع الطول (1.96م) جدارته بين الخشبات الثلاث بعدما صد ركلة جزاء للسعودي سالم الدوسري في الفوز 2-0 في الجولة الثانية، ومن قبلها يحافظ على نظافة شباكه أمام المكسيك (0-0) في الجولة الأولي.