بعدما دخلوا مونديال قطر على خلفية 6 مباريات متتالية من دون انتصار في سلسلة هي الأسوأ منذ 1993، يبدو الإنجليز الآن في مزاج تحدي الجميع بعد تأهلهم إلى ثمن النهائي، حيث يتواجهون اليوم مع السنغال المتحفزة للرد على من أخرجها من الحسابات، خاصة الفرنسيين.



وحجزت إنجلترا مقعدها في ثمن النهائي بأداء مقنع تماما في مباراتين ضد إيران (6-2) والجولة الأخيرة ضد جارتها ويلز (3-0) وأقل إقناعا في الجولة الثانية ضد الولايات المتحدة (0-0).



الآن وبعد تجاوز دور المجموعات في الصدارة، استعاد رجال المدرب غاريث ساوثغيت المعنويات المرتفعة التي قادتهم للوصول إلى نهائي كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخ «الأسود الثلاثة»، قبل أن تحرمهم ركلات الترجيح من اللقب الذي ذهب في صيف 2021 لصالح إيطاليا.



ورأى لاعب الوسط ديكلان رايس أن منتخب بلاده يستحق احترام أفضل منتخبات العالم، متسائلا: «الدول الأخرى ستنظر الى الجودة التي نتمتع بها ولم لا يخشوننا؟»، مضيفا إذا نظرتم الى مواهبنا الهجومية، سترون أنها من الطراز العالمي، هناك لاعبون في جميع المراكز فازوا بأكبر الألقاب، الأمر منوط بنا كي نثبت ذلك.



الذهاب حتى النهاية هو حلم يراود الإنجليز منذ 1966 حين توجوا باللقب على أرضهم للمرة الأولى والأخيرة، بينما انتهى مشوارهم عند دور الـ 4 مرتين في 1990 و2018.



ويعج فريق ساوثغيت بالكثير من اللاعبين المتوجين بلقب الدوري الممتاز ويتمتعون بخبرة خوض المباريات المصيرية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ما يجعل رايس واثقا أنهم لن يشعروا بالضغوط في الأدوار الإقصائية.



وعشية المواجهة الأولى على الإطلاق في النهائيات مع السنغال المعروف بـ «أسود التيرانغا» الطامحة الى تكرار إنجاز عام 2002 حين باتت ثاني منتخب أفريقي يصل الى ربع النهائي بعد الكاميرون عام 1990، أفاد ساوثغيت بأن المنتخب الحالي في وضع معنوي وبدني أفضل من 2018.لكن يجب على ساوثغيت ألا يبالغ في الثقة بالنفس في مواجهة السنغال كما حذر النجم السابق للمنتخب الأفريقي الحاج ضيوف وفق ما نقل عنه موقع «دكار أكتو» المحلي، قائلا: «يعتقدون أنهم فازوا بالمباراة قبل خوضها وأنهم أفضل منا، سيشعرون بخيبة بعد المباراة».



ورغم خيبة خسارتهم نجمهم المطلق ساديو ماني عشية انطلاق النهائيات بسبب الإصابة، نجح السنغاليون في حجز بطاقتهم الى ثمن النهائي لأول مرة منذ 2002 بعد تجاوزهم خسارة افتتاحية أمام هولندا 0-2 بالفوز على قطر المضيفة 3-1 ثم الإكوادور 2-1.



ووعد لاعب وسط ريدينغ الإنجليزي مامادو لوم ندياي أن يلعب منتخب بلاده بالتزام واندفاع كبيرين أمام «الأسود الثلاثة»، قائلا: «بعد الفوز على الإكوادور في الجولة الأخيرة، سنركز على لقاء الأحد، نحن محترفون ونعلم أن كل المباريات مهمة». وبعدما بدأ الحديث في وسائل الإعلام الفرنسية، بينها صحيفة «ليكيب»، عن مواجهة إنجليزية - فرنسية في ربع النهائي، رد مدافع أميان الفرنسي فورموز مندي بالقول: «يعتقد الفرنسيون منذ الآن أن إنجلترا ستفوز علينا لكننا واثقون بقوتنا!».