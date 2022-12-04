أعلن المدير الفني لمنتخب غانا أوتو أدو الرحيل عن منصبه بعد نهاية مشوار «النجوم السوداء» في كأس العالم قطر 2022، لافتا إلى أنه كان سيرحل حتى لو توج بلقب المونديال، وقال: «سعيد بالحصول على فرصة قيادة «البلاك ستارز» في المونديال، وسأعود إلى ألمانيا لاستكمال مشواري في بروسيا دورتموند، وأشكر الاتحاد الغاني على ثقته في قدراتي، وأشكر عائلتي على دعمها، وأشكر لاعبي المنتخب الغاني».



وودع منتخبا أوروغواي وغانا منافسات كأس العالم، بعد احتلالهما المركزين الثالث والرابع، في المجموعة التي تأهل منها البرتغال وكوريا الجنوبية.



وذكر أوتو أدو أن ما حدث في مباراة أوروغواي (0-2) هو جزء من واقع كرة القدم، «لكنني أعيش يوما حزينا بسبب هذه الخسارة»، مضيفا الحارس نجح في إفساد العديد من الهجمات للمنافس، وكان علينا أن ندافع بشكل أقوى أمام أوروغواي، لافتا إلى أن لاعبي غانا وصلوا إلى هذه المرحلة بفضل قدراتهم وخبراتهم، موضحا أن المنتخب ما زال بحاجة للمزيد من العمل والتطور، خاصة في الجانب الدفاعي، قائلا: «إضاعة أندريه أيو ضربة الجزاء أمر يحدث في كرة القدم، ولم نضع الوقت في الدقائق الأخيرة لحرمان أوروغواي من التأهل».