أبدى المدير الفني لمنتخب الكاميرون ريغوبيرت سونغ شعوره بالحزن وخيبة الأمل لعدم التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بقطر، وذلك بعدما حقق الكاميرون فوزا مثيرا على البرازيل بنتيجة 1-0 الجمعة، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لكنه ودّع البطولة لاحتلال المركز الثالث، بعد فوز سويسرا (الوصيف) على صربيا (الأخير).



وقال سونغ: «فزنا على البرازيل لكن خرجنا، وكان بإمكاننا تحقيق نتائج أفضل لولا بعض المشاكل الصغيرة، لدينا منتخب شاب بلاعبين جدد، وهو أمر جيد جدا للمستقبل، لكنني أشعر بالندم، فقد كان بالإمكان تقديم الأفضل، كأس العالم علمتنا الكثير، وسوف نبدأ التحضير للاستحقاقات القادمة، وراض عن أداء المنتخب».



وشكر سونغ لاعبي الكاميرون، مضيفا: تطورنا كثيرا وتحسنا ويجب تعزيز «روح الأسود»، وهي المفتاح من أجل تطور المنتخب في المستقبل، وأعي أن هذا النصر على البرازيل سيكون تاريخيا، علي أن أهنئ جميع لاعبي المنتخب، وأنا فخور بهم.