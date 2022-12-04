قرر اتحاد أوروغواي لكرة القدم إسناد مهمة تدريب المنتخب الى الأرجنتيني مارسيلو بيلسا خلفا لدييغو ألونسو، وذلك بعد الخروج من مونديال قطر من دور المجموعات.



مدرب ليدز يونايتد السابق هو الذي سيتولى المسؤولية خلفا لألونسو، حيث وقع عقدا لمدة 4 سنوات حتى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام بتنظيم مشترك في 16 مدينة في 3 دول من أميركا الشمالية وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وكان بيلسا في السابق مسؤولا عن المنتخب التشيلي بين عامي 2007 و2011، وكذلك أمضى 6 سنوات في تدريب منتخب الأرجنتين، والتي انتهت قبل 3 سنوات لكنه لم يتول أي منصب منذ مغادرته ليدز.



وكان دييغو ألونسو المدير الفني المقال، قد أعرب عن آسفه للخروج المبكر لمنتخب بلاده من البطولة رغم فوزه على غانا 2-0، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة الثامنة بفارق هدف وحيد عن منتخب كوريا الجنوبية الذي ارتقى للوصافة بفوزه على البرتغال 2-1.



وقال ألونسو: «أتأسف للخروج المبكر من المونديال، منتخب أوروغواي كان يستطيع الذهاب بعيدا في هذه البطولة»، موضحا أن لاعبي فريقه قدموا أداء مميزا وصنعوا العديد من الفرص على مرمى المنافس.



وتابع ألونسو: «لم نخرج بسبب التعادل مع كوريا الجنوبية في الجولة الأولى، ولكن بسبب ضربة الجزاء غير الصحيحة التي احتسبت ضدنا في لقاء البرتغال في الدقائق الأخيرة».



وأكد أن أوروغواي كانت تملك بطاقة التأهل لدور الـ 16 طوال 80 دقيقة من مباراتها أمام غانا، مشيرا إلى أن الهدف الثاني للمنتخب الكوري الجنوبي أمام البرتغال حول مسار بطاقة التأهل.