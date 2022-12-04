حسم المنتخب الهولندي معركة الولايات المتحدة بالفوز عليها 3-1، وتسجيل اسمه كأول العابرين إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022 لكرة القدم أمس.



ويدين «البرتقالي» بهذا الفوز إلى لاعبه دنزل دامفريس الذي لعب تمريرتين حاسمتين لممفيس ديباي (10) ودالي بليند (45+1) وسجل الهدف الثالث (81)، فيما سجل حجي رايت هدف الأميركيين الوحيد (76).



قبل المباراة، علق الحساب الرسمي للمنتخب الهولندي في «تويتر» على المواجهة بـ«معركة مع الولايات» في إشارة إلى الاختبار الصعب الذي ينتظر «الطواحين».



ودخل الأميركيون المباراة بهجوم ضاغط فاجأوا فيه الهولنديين، وأولى الفرص كانت لكريستيان بوليسيك الهارب من الرقابة الدفاعية داخل منطقة الجزاء، لكن تصدى لها الحارس أندريس نوبرت (3).



وحاول بوليسيك نفسه بعد ذلك خرق الدفاعات الهولندية، بعرضية لم تصل إلى مبتغاها في الدقيقة الثامنة.



لكن «الطواحين» عكست مجرى رياح المباراة سريعا، وافتتحت التسجيل من هجمة منظمة سريعة وصلت إلى دامفريس من الجهة اليمنى، فحولها عرضية أرضية خلفية إلى داخل منطقة الجزاء، لتصل على طبق من فضة إلى ديباي الذي أسكنها في الشباك إلى يمين الحارس الأميركي مات تورنر (10).



حاول الأميركيون العودة، ضغط على الأجنحة وتسديدات من خارج المنطقة، وكان الرد حاضرا في الجهة المقابلة رغم الرتابة في بعض الأحيان خصوصا في خط الوسط.



بدأ الهولنديون بإهدار الفرص تباعا، أبرزها من ديباي الذي تسرع وسدد مبكرا بشبه انفرادية (21).



قبل الدخول إلى الاستراحة، بدا الأميركيون في طريقهم إلى إدراك التعادل، تسديدة من تيموثي وياه (43) كان لها الحارس بالمرصاد.



لم يرحم الهولنديون الخصوم، وأدخلوهم إلى غرف الملابس متأخرين بثنائية، بعدما تألق دامفريس مجددا وحول نفس العرضية الأولى، لكن هذه المرة كان بليند في انتظارها ليسكنها الشباك (45+1).



في الشوط الثاني، محاولات ومحاولات مضادة، وستون ماكيني يسدد، وبوليسيك يراوغ، من دون جدوى.



في الدقيقة الحادية والستين بدأ الهولنديون مسعاهم لقتل المباراة، تسديدة رائعة لديباي أنقذها الحارس بأطراف أصابعه (61).



وفي الدقيقة 71 كاد ديباي ينجح مجددا عندما تابع برأسه تسديدة لتون كوبماينرس، تصدى لها الحارس مرتين.



لكن ما هي إلا خمس دقائق حتى قلص الأميركيون الفارق. أهدر البديل رايت انفرادية أثمرت ركنية. من تلك الركنية التي أبعدت عشوائيا، وصلت الكرة إلى بوليسيك في الرواق الأيمن فحولها عرضية لمست قدم رايت ودخلت المرمى بشكل سحري، . لكن دامفريس وضع النقاط على الحروف، بأقدامه هذه المرة عندما رد له بليند التحية وحول له عرضية سددها بقوة في الشباك، معلنا عبور الهولنديين إلى ربع النهائي.





هولندا وأميركا في سطور



٭ المباراة: هولندا ـ الولايات المتحدة (3-1).



٭ الملعب: ستاد خليفة الدولي.



٭ الجمهور: 44846 متفرجا.



٭ الدور: ثمن النهائي.



٭ الحكم: البرازيلي ويلتون سامبايو.



٭ الأهداف: هولندا: ممفيس ديباي (10)، دالي بليند (45+1)، ودنزل دامفريس (81)، أميركا: حجي رايت (76).



٭ الإنذارات: هولندا: تون كوبماينرس (60)، فرنكي دي يونغ (87).



التشكيلتان



٭ هولندا (المدرب: لويس فان غال): أندريس نوبرت، يوريين تيمبر، فيرجيل فان دايك، نايثن أكيه (ماتيس دي ليخت 90+3)، دالي بليند، مارتن دي رون (ستيفن بيرخفين 46)، فرنكي دي يونغ، دنزل دامفريس، ديفي كلاسن (تون كوبماينرس 46)، كودي خاكبو (فاوت فيخهورست 90+3)، وممفيس ديباي (تشافي سيمونز 83).



٭ الولايات المتحدة (المدرب: غريغ بيرهالتر): مات تورنر، سيرجينيو ديست (ديأندري يدلين 75)، ووكر زيمرمان، أنتوني روبنسون (جوردان موريس 90+2)، تيم ريم، تايلر أدامس، يونس موسى، وستون ماكيني (حجي رايت 67)، خيسوس فيريرا (جيوفاني رينا 46)، كريستيان بوليسيك، وتيموثي وياه (براندن آرونسون 67).





فان دايك: لا نفكر بعيداً



تحدث قائد ومدافع هولندا فيرجيل فان دايك وقال «هناك لحظات خطيرة كان يجب السيطرة عليها، وهم لديهم لاعبون ممتازون، لكن بصفة عامة قدمنا مباراة جيدة وعرفنا طريق الفوز وسجلنا أهدافا جميلة، وكان فوزا مستحقا». واختتم «نحن في ربع النهائي الآن، ولا نفكر بعيدا، نفكر في كل مباراة على حدة، المباراة المقبلة قوية مهما كان الخصم».





رقم قياسي هولندي.. و دومفريس الأفضل





حطم ممفيس ديباي بهدفه في مرمى الولايات المتحدة الأميركية الرقم القياسي الهولندي من حيث عدد التمريرات.

وجاء الهدف بعد 20 تمريرة متصلة دون انقطاع، وهو أعلى رقم مسجل للمنتخب الهولندي بداية من كأس العالم 1966 حتى الآن حسب إحصائيات «أوبتا». كما توج الهولندي دينزل دومفريس بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تألقه اللافت في اللقاء، حيث صنع الهدفين الأول والثاني لـ «الطواحين»، كما سجل الهدف الثالث ليقود منتخب بلاده لحجز المقعد الأول في دور الثمانية بالمونديال.



بيرهالتر: كرة القدم قاسية وصعبة



أبدى المدير الفني للمنتخب الأميركي كريغ بيرهالتر حزنه، وقال «الخسارة صعبة كما أنني مستغرب من النتيجة، وأهدرنا العديد من الفرص خصوصا مع بداية المباراة».



وتابع «منتخب أميركا أحرز تقدما فعليا، اللاعبون يلتزمون بالخطة ولديهم هوية لعب حقيقية، كما أن منتخب هولندا فريق كبير، كنا نحاول الفوز وبالمجمل كان الأداء جيدا».



وزاد «أثبتنا للعالم أننا نستطيع لعب كرة القدم ووصلنا إلى دور الـ 16 بالمونديال، كرة القدم تكون أحيانا صعبة وقاسية، وكان علينا أن نستفيد قدر الإمكان من الفرص».