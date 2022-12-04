قدمت قطر تحية لبيليه أمس مضيئة الأبراج والملاعب والسماء، متمنية «الشفاء العاجل» لأسطورة كرة القدم البرازيلية المتواجد في المستشفى. ونقل بيليه (82 عاما) إلى مستشفى في ساو باولو في وقت سابق من هذا الأسبوع لإجراء ما وصفه الأطباء بأنه «إعادة تقييم» للعلاج الكيميائي الذي يخضع له منذ جراحة استئصال ورم في القولون في سبتمبر الماضي.



وأضيء ملعب «لوسيل» في الدوحة الذي سيستضيف نهائي المونديال، وبرج أسباير بجوار ستاد خليفة، بصور بيليه يرتدي قميصه الشهير رقم 10. وعلى كورنيش العاصمة القطرية، قامت عشرات الطائرات من دون طيار (درون) التي تضيء السماء كل ليلة، برسم قميص البرازيل يحمل اسم بيليه ورقم 10 على ظهره.



وأفاد بيان للمستشفى أول من أمس بأن بيليه مصاب «بعدوى في الجهاز التنفسي ويعالج بالمضادات الحيوية». وكان بيليه توجه الجمعة بالشكر للداعمين في رسالة على إنستغرام «أيها الاصدقاء، أنا في المستشفى أقوم بزيارتي الشهرية. من الرائع دائما أن أتلقى الرسائل الايجابية. شكرا لقطر على هذه اللفتة ولكل من يبعث مشاعر ايجابية».

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