ارتفع إنفاق المستهلكين بالسعودية إلى 3ر105 مليار ريال وبنسبة 11% خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ، مقارنة بنحو 75ر 94 مليار ريال خلال الشهر المماثل من العام الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" الشهرية "أن إنفاق المستهلكين في السعودية يشمل مجموع السحوبات النقدية ومبيعات نقاط البيع ومبيعات التجارة الإلكترونية عبر مدى".

وارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال الشهر قبل الماضي بنسبة 18% لتصل إلى نحو 66ر47 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام .2021

وحسب البيانات،تمت المبيعات من خلال 1ر669 مليون عملية، وعبر 38ر1 مليون جهاز.