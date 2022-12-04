أفادت السلطات الروسية بأنه تم العثور على المئات من حيوانات الفقمة النافقة وقد جرفها البحر على الساحل الروسي لبحر قزوين، فيما لم يتضح سبب نفوقها .

وذكر مسؤولون محليون أنه تم العثور على ما يتراوح بين 650 و 700 من الحيوانات النافقة في ماخاتشكالا ، العاصمة الساحلة لجمهورية داغستان الروسية.

يذكر أن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة أدرج فقمة بحر قزوين على قائمة الأنواع المعرضة للانقراض منذ .2008

وانخفض عددها بنسبة نحو 90 % خلال القرن الماضي، إلى حد كبير بسبب التلوث الناجم عن استخراج البترول وتصفيته. وكثيرا ما تكون حيوانات الفقمة ضحايا لتسرب النفط والصيد الجائر والإفراط في عمليات الصيد.

وتم فتح تحقيق في سبب النفوق الجماعي للحيوانات.