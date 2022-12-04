أكدت الفنانة يسرا أهمية الدور التي تلعبه السينما في المجتمع وثقافته من خلال استخدامها بشكل صحيح .

وقالت يسرا - إنه يمكن تغيير قواعد في المجتمع وكسر تابوهات من خلال السينما ، موضحة أننا من خلال السينما نستطيع تغيير قوانين وتقديم قضية تفيد المجتمع".

ولفتت إلى أن ذلك يكون من خلال استخدام السينما بصورة صحيحة وتناول قضايا هادفة بعيدا عن النمطية والتكرار والابتذال ، معربة عن سعادتها بحصولها على جائزة اليسر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية بالسعودية .

وكانت يسرا قد عبرت عن اعتزازها بالتواجد في السعودية وتكريمها بمهرجان البحر الأحمر الدولي ، ونشرت مجموعة صور من السجادة الحمراء لـ "النساء في السينما" .

وتستعد يسرا، عقب عودتها من السعودية، للدخول في تصوير أولى مشاهد مسلسلها "حمدالله على السلامة" المقررعرضه في رمضان المقبل ، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدي.

وأطلق مهرجان البحر الأحمر السينمائي دورته الثانية يوم الخميس الماضي ببرنامج يضم 131 فيلما من 61 دولة إلى جانب عشرات الندوات واللقاءات، ويرفع المهرجان ، الذي يستمر حتى 10 ديسمبر الجاري بمدينة جدة السعودية ، شعار "السينما كل شيء".