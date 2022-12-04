قامت الشرطة المحلية في أثينا، بإلقاء القبض على مغني شهير لموسيقى الـ "تراب"، مع صديق له، في منطقة "أجيوس بانتيليموناس"، بتهمة حيازة مسدس وسكاكين بصورة غير قانونية، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية.

وأفادت تقارير بإلقاء القبض على المغني السبت عندما أوقف أفراد من الشرطة، سيارته.

وعثرت الشرطة بحوزة المغني 26/ عاما/ على مسدس غير مرخص وسكين. وكان الشخص الذي يركب إلى جانبه 21/ عاما/ يحمل سكينا مشابها أيضا.

وكان المغني قد ارتكب مخالفة للقانون من قبل، حيث تورط مؤخرا في هجوم بسكين على حانة في ضاحية "بيريستيري" بغرب أثينا.

ولم تكشف الصحيفة اليونانية عن اسم المغني الشاب.