

أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر أن محافظة حولي تتابع أداء الخدمات المقدمة من مختلف الجهات وتهتم باستقبال وتسجيل الملاحظات ومتابعة شكاوى المواطنين بهدف الارتقاء بتقديم الخدمات لهم.



وكشف الأصفر في بيان صحافي عن عدد من الإحصائيات والأرقام التي قامت بها الجهات المسؤولة منذ بداية 2022 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، مبينا ان البلدية أزالت خلال هذه الفترة أكثر من 471 مظلة مقامة على الساحات العامة وعلى أملاك الدولة ورفعت 40 حاجزا على الممرات والطرق بينما تم رصد 93 عقارا مخالفا ورصد وتوجيه 116 مخالفة للمباني.



وأشار إلى ان الإحصائية أوضحت ان الفرق التفتيشية وجهت 1397 إنذارا وقدمت 493 تعهدا، كما تجاوز عدد الملصقات المخالفة 14412 ملصقا وإجمالي المركبات المخالفة 2321 مركبة وتم التعامل مع 59 شكوى.



وفيما يخص إحصائيات المخالفات لقطاع الوقاية في قوة الإطفاء العام بين الأصفر انه تمت مخالفة 327 منشأة لمخالفتها اشتراطات السلامة والوقاية وإغلاق 81 منشأة إداريا.



وذكر أن منطقة حولي الصحية استقبلت في عياداتها الخارجية 25172 حالة في قسم الباطنية و3353 للأطفال و13057 حالة في عيادات الجراحة كما استقبلت عيادات الجلدية ما يقارب 39382 حالة خلال العام.