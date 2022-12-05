علاج «السرطان» و«جروح القدم» بمراحله الأولى في «الأميركي» يعطي نتائج إيجابية بنسبة 100%

مستشفى «بمرونجراد» يوفر طباخين متخصصين في إعداد الطعام العربي والخليجي «الحلال»

نعالج جميع الأمراض ولدينا أطباء متخصصون وحاصلون على زمالة أميركية وأوروبية

هناك خطة لتدريب الأطباء الكويتيين وتبادل الخبرات والتعليم الطبي مع الجهات الكويتية

نوفر الخطة «العلاجية» في «بمرونجراد» بـ «المجان» ونضعها بناءً على تقارير المريض الطبية



أجرى اللقاء: عبدالكريم العبدالله

أكد الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مستشفى «بمرونجراد» في تايلند، أو ما يعرف بالمستشفى الأميركي، د.نيبات كولاب كاخو على وجود تنسيق مع الجهات المعنية في الكويت لإرسال المرضى الكويتيين للعلاج في المستشفى، لافتا الى أن هذا جاء بعد زيارة الكويت ولقاء عدد من المسؤولين في الجهات المعنية، مبينا أن التعامل مع المرضى الكويتيين جاء منذ 20 عاما. وكشف نيبات، في حوار مع «الأنباء»، عن أن 5000 مريض كويتي يتلقون سنويا العلاج في المستشفى من أمراض السرطان وجروح القدم والقلب والعظام والأعصاب، لافتا إلى أن هناك خططا لتدريب الأطباء الكويتيين وتبادل الخبرات والتعليم الطبي مع الجهات الكويتية. وأفاد بأن مستشفى «بمرونجراد» يوفر الخطة «العلاجية» للمرضى الراغبين في العلاج بالمستشفى بـ«المجان»، مشيرا إلى أن وضع الخطة العلاجية يأتي بناء على تقارير المريض الطبية. وفي السطور التالية تفاصيل الحوار:



وفد من مستشفى «بمرونجراد» أو ما يعرف بالمستشفى الأميركي ـ التايلندي في الكويت، فما سبب هذه الزيارة؟



٭ زيارتنا للكويت تأتي من باب التعاون والتنسيق، حيث تمت زيارة عدد من الجهات الحكومية المعنية بابتعاث المرضى للعلاج بالخارج، وذلك بهدف التعاون في مجال ارسال المرضى الكويتيين للعلاج في مستشفى «بمرونجراد» أو ما يعرف بالمستشفى الأميركي، كما تهدف هذه الزيارة ايضا الى تزويدهم بآخر التطورات الطبية والعلاجية التي يقدمها مستشفى «بمرونجراد» في تايلند، فضلا عن دعوتهم لزيارة المستشفى للاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة.



كما أن هناك خطة لتدريب الأطباء الكويتيين في مستشفى «بمرونجراد» وتبادل الخبرات والتعليم الطبي مع الجانب الكويتي، والتواصل مع الاطباء الكويتيين فيما يخص علاج مرضاهم المبتعثين ليكونوا على اطلاع بآلية العلاج التي تمت لمرضاهم واستكمال علاجهم في الكويت.



ومن خلال الزيارة ايضا تم القيام بعرض مرئي للمسؤولين في هذه الجهات عن التخصصات المهمة الموجودة في المستشفى منها علاج: السرطان ـ جروح القدم ـ العظام ـ القلب ـ الاعصاب، علما انه سيكون هناك تنسيق مع هذه الجهات لزيارة المستشفى في تايلند في القريب العاجل.



مرضى كويتيون



هل يوجد مرضى كويتيون يتلقون العلاج في مستشفاكم، وما أهم التخصصات التي يتردد عليها المرضى الكويتيون للعلاج في مستشفى بمرونجراد؟



٭ المستشفى الأميركي ليس جديدا على المرضى الكويتيين، حيث انه منذ 20 عاما، كان ولا زال هناك مرضى كويتيون يأتون الى مملكة تايلند للعلاج في مستشفى «بمرونجراد»، بحيث يتلقى ما يقارب الـ 5000 مريض كويتي سنويا العلاج في المستشفى، منهم من يعالج من أمراض السرطان وجروح القدم والقلب والعظام والاعصاب.



وبالنسبة لعلاج مرض السرطان، فإن علاجه بمراحله الاولى يعطي نتائج 100% في مستشفى «بمرونجراد» أما فيما يخص جروح القدم فأيضا نسبة علاجها كبيرة وتصل الى 100%، حيث يضم المستشفى افضل الأطباء بتخصصات السرطان وجروح القدم.



التخصصات



ما أهم التخصصات التي تتميزون بها في مستشفى «بمرونجراد»؟



٭ مستشفى «بمرونجراد» باستطاعته علاج كل الامراض الموجودة، ويضم عيادات بجميع التخصصات، إلا أن المستشفى يتميز بعلاج الحالات الصعبه والحرجة والتي مرت على أكثر من مستشفى سابقا، ولم يتم علاجها، فضلا عن وجود عدد من المرضى من دول أوروبية لم يحصلوا على نتائج علاجية في دولهم، وقدموا لمستشفانا لتلقي استشارة ثانية، كما أن أغلب الاطباء في المستشفى لديهم شهادات زمالة وبورد من الخارج، كما أن المستشفى حاصل على شهادة في جودة المختبرات، علما أن المستشفى هو الوحيد الذي حصل على هذه الشهادة في تايلند. وفيما يخص الادوية، فلدينا جميع الادوية الجديدة، خاصة التي تخص علاج مرضى السرطان، علما أن توفير هذه الادوية يأتي بعد حصولها على اعتماد FDA.



كما يتميز المستشفى بأنه يوفر أطباء من مختلف التخصصات، بحيث يمكن علاج اكثر من مرض أو التعرف على اكثر من مرض يكون قد أصيب به المرضى، بحيث يعمل هؤلاء الأطباء كفريق واحد لعلاج المريض السرطان



بالنسبة لعلاج السرطان لديكم.. هل تفضلون التدخل الجراحي أم العلاج بالأدوية؟



٭ بالنسبة لعلاج السرطان، فهو يعتمد على حالة المريض وفي أي مرحلة وصل اليها، علما أن علاج المرضى في مستشفى«بمرونجراد» يكون بعد اقرار طاقم طبي كامل، وليس طبيبا واحدا على خطة العلاج، بحيث اذا كان رأي طبيب السرطان هو الاستئصال، فمن الممكن أن يكون للطبيب الجراح رأي آخر عبر استخدام الأدوية الى حين صغر الورم ومن ثم استئصاله.



الأسعار



هل اسعار المستشفى باهظة الثمن؟



٭ اهم ما نهدف اليه هو تقديم العلاج بما يوافق معايير الجودة وسلامة المريض، علما أن أسعار العلاج في مستشفى «بمرونجراد» معقولة وليست باهظة الثمن، ولدينا لجان في المستشفى لمراقبة الاسعار بهدف تقديم افضل اسعار تناسب المرضى.



التسهيلات



ما الخدمات او التسهيلات التي تقدمونها للمرضى الكويتيين او العرب؟



٭ من التسهيلات التي يقدمها مستشفى «بمرونجراد» للمرضى هي سهولة التواصل مع المستشفى مباشرة عبر الواتساب أو الايميل أو الاتصال، علما أن لدينا موظفين مدربين جيدا ويتحدثون اللغة العربية، كما انه من الممكن الاستفسار عن الطبيب الذي سيقوم بتشخيص المرض، والذي سيضع المدة والخطة العلاجية، هذا بالاضافة الى أن هناك مكتبا للمستشفى في مطار «بانكوك»الدولي عند بوابة الخروج رقم 9، والذي يقدم تسهيلات للمرضى في كل الاجراءات ويوفر لهم المواصلات من المطار الى المستشفى مجانا.



كما يضم المستشفى 5 أطباء يتحدثون اللغة العربية ودورهم مساعدة المريض بالاستشارة والتنسيق وتعريفه بخطط العلاج باللغة العربية، فضلا عن وجود مترجمين في المستشفى.



المواعيد



ماذا عن مواعيد المستشفى، هل هي طويلة الانتظار؟



٭ المواعيد ليست طويلة لدينا، لكن هناك بعض الاطباء لديهم مواعيد وترتيبات، ويتم التنسيق معهم لوضع المواعيد بأقرب وقت.



ماذا عن الخدمات الفندقية في المستشفى؟



٭ في البداية، نحن نقدم الخدمات العلاجية والرعاية الطبية للمريض بجودة عالية، كما أن المستشفى يسعى دائما لتوفير الاجواء المريحة للمرضى والخدمات وفق العادات والتقاليد التي تناسبه، كما أن المستشفى يقوم بقياس رضا المرضى ويرصد جميع الملاحظات بهدف تقديم افضل خدمة للمرضى الطعام.



ماذا عن نوعية الطعام لديكم هل تناسب العادات والتقاليد الخليجية والعربية؟



٭ مستشفى «بمرونجراد» يوفر الاطعمة العربية، حيث إن لدينا طباخين متخصصين في اعداد الطعام العربي والخليجي «الحلال»، بالاضافة الى أن لدينا موظفين متخصصين لسؤال المرضى عن الطعام أو الاكلات التي يحبها المريض لاعدادها، وبما يتوافق مع الملف الطبي للمريض، علما أن المستشفى يقع في «حي العرب» بمنطقة تسمى «نانا» وتضم العديد من المطاعم العربية والمراكز التجارية التي تناسب العوائل العربية.



السكن



هل تساعدون المرضى على توفير السكن الملائم؟



٭ نعم، هناك مكتب في مستشفى «بمرونجراد» لخدمات رجال الاعمال لمساعدة المرضى على اختيار الفندق حسب متطلبات المريض، علما أن المكتب يوفر اسعارا خاصة للفنادق للمرضى، كما أن لدينا مكتب الجوازات والهجرة والذي يقوم بتمديد تأشيرات الدخول الى مملكة تايلند اذا تعدت المدة المقررة في التأشيرة وهي 30 يوميا، فمن الممكن تمديدها عبر مكتب الجوازات والهجرة دون الحاجة الى الذهاب للجهة المختصة.



القدم السكرية



ماذا عن علاج القدم السكرية؟



٭ نحن نهدف من خلال قسم علاج جروح القدم الى توفير كل السبل وتقديم العلاج من دون «بتر»، كما أن هناك فريقاا متكاملا من اطباء السكري واطباء قدم وطواقم متخصصة لتنظيف الجروح، فضلا عن وجود علاج الاوكسجين للمحافظة على القدم من دون «بتر» كما أن هناك بعض الحالات الصعبة والتي زادت التهاباتها وهي تحتاج الى البتر، الا ان المستشفى يحاول قدر الامكان علاج القدم دون بتر.



التصنيف



ما تصنيف مستشفى «بمرونجراد» على مستوى العالم وآسيا وتايلند؟



٭ حسب صحيفة «نيوزويك» الاميركية، فقد حصل مستشفى «بمرونجراد» على جائزة افضل مستشفى على مستوى 150 مستشفى في العالم، كما يعتبر المستشفى الاول في مملكة تايلند.



ماذا عن الخطة العلاجية للمرضى قبل ذهابهم للعلاج في المستشفى؟



٭ بالنسبة لخطة العلاج للمريض الذي يرغب في العلاج في مستشفى بمرونجراد، فيقوم المستشفى بناء على تقارير المريض الطبية بوضع الخطة العلاجية ومدتها قبل سفر المريض «مجانا» دون اي رسوم، علما أن المستشفى عبر الخطة العلاجية يحدد ما اذا كان العلاج في بلاد المريض صحيح من عدمة وعليه يطلب المستشفى استكمال العلاج في بلد المريض دون الحاجة للسفر او الطلب منه الحضور للمستشفى في تايلند، علما أن وضع الخطة العلاجية يتم عبر لجنة متخصصة تضم عددا من الاطباء بمختلف التخصصات لاعتماد خطة العلاج.



المرضى العرب



هل هناك شيء يميز المرضى العرب عن غيرهم؟



٭ نعم لاحظنا في العرب انهم يحبون كثيرا الاهتمام بكبار السن وبعوائلهم وهذه ميزة جميلة في العرب.



كلمة أخيرة؟



٭ نحب أن نشكر الجهات المعنية في دولة الكويت بإرسال المرضى للعلاج بالخارج على حسن استقبالهم ومد يد التعاون في المجال الصحي بين الجانبين، كما نشكر المرضى الكويتيين على الثقة بمستشفى بمرونجراد، علما أن تعاملنا مع المرضى الكويتيين تجاوز 20 عاما، ونحن دائما سنسعى للوصول الى اعلى المعايير لتقديم جودة الخدمة الطبية للمريض.



ممثل في الكويت

إيمان خلف

اشار د.نيبات الى أن مستشفى «بمرونجراد» لديه ممثلون في جميع دول الخليج، لافتا الى أن ممثل المستشفى في الكويت هي ايمان خلف، مبينا انه للتواصل معها في شأن المواعيد والتواصل مع المستشفى فالاتصال على الرقم 99336005.





أول مستشفى في آسيا







أفاد د.نيبات بأن مستشفى «بمرونجراد» هو أول مستشفى في آسيا يحصل على علامة الجودة من JCI في العام 2002، علما أن أغلب الاطباء في المستشفى حاصلون على الزمالة الاميركية وخريجي دول اوروبية.





قسم الجينات



أوضح د.نيبات أن هناك قسما كاملا لفحص الجينات في مستشفى «بمرونجراد» والتي يتبين من خلالها رصد الامراض المستقبلية مثل السرطان او السكر او غيرها، مشيرا الى انه بعد كشف الجينات نستطيع علاج الجين قبل ان يتحول الى مرض.





صلاة الجمعة



لفت د.نيبات الى أن المستشفى يضم مصلى للمسلمين تقام فيه صلاة الجمعة، كما تتم اقامة له صلاة التراويح في رمضان، مشيرا الى أن المستشفى والعاملين فيها يسخرون كل طاقاتهم لتوفير الاجواء الرمضانية للمسلمين وتقديم لهم وجبات الافطار.