قبل ساعات من موعد تصوير فيلم الفنان علي ربيع الجديد «بعد الشر»، فاجأت الفنانة هنا الزاهد صناع الفيلم بإعلانها الاعتذار عن عدم المشاركة فيه، بسبب انشغالها بتصوير أعمال أخرى.



وكشف مصدر من داخل الشركة المنتجة، حسب مجلة «لها»، عن أن اعتذار هنا عن الفيلم وضع ربيع وصناع العمل في ورطة، حيث تقرر إيقاف التصوير الى حين التعاقد مع نجمة جديدة لتحل بدلا منها، وهو ما يشكل أزمة بسبب انشغال الكثير من النجمات بأعمالهن الرمضانية أو السينمائية.



يذكر أن هنا الزاهد تنتظر خلال الفترة المقبلة عرض فيلم «مستر إكس»، الذي انتهت من تصويره أخيرا، وتقوم ببطولته بجانب: أحمد فهمي، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي وإخراج أحمد عبدالوهاب، ويشارك فيه: أوس أوس، محمد أنور، محمود حافظ، وعدد من ضيوف الشرف، منهم مي عمر، ريم مصطفى، أكرم حسني، عمرو يوسف، وحجاج عبدالعظيم.