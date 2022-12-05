يبدأ بنك الكويت الوطني غدا الثلاثاء في استقبال المسجلين في سباق الجري يوميا من الساعة الثالثة ظهرا حتى التاسعة مساء، وذلك في حديقة الشهيد القاعة متعددة الاستخدامات في المرحلة الثانية لتسليم أرقام وعدة السباق.



وأوضح مدير أول في إدارة العلاقات العامة طلال التركي أن التسجيل مازال مفتوحا أمام الراغبين في المشاركة من عمر 15 سنة وما فوق على الموقع الإلكتروني nbk.com/nbkrun، كما أن مركز التسليم في حديقة الشهيد يفتح أبوابه لاستقبال المسجلين حتى يوم الخميس 8 الجاري.



ولفت التركي إلى أن كل متسابق ملتزم بارتداء الرقم الخاص الذي تسلمه عند التسجيل، بحيث يتميز الرقم باحتوائه على شريحة ذكية تسمح للجنة المنظمة للسباق بمعرفة وقت المسافة المقطوعة خلال السباق.



ودعا التركي الجميع الى المشاركة في هذا اليوم الرياضي الاستثنائي، مستعرضا فعاليات هذا اليوم الذي سيتيح لجميع من سجل في السباق، ليكون مؤهلا مباشرة للدخول في سحب الحفل الختامي الكبير على الجائزة الكبرى للسباق، السحب على سيارة نيسان كيكس 2023 مقدمة من مجموعة البابطين، الشريك الاستراتيجي للسباق، وفرص استثنائية من شركة أوريدو، الشريك الاستراتيجي للسباق لحضور مباريات باريس سان جرمان وكأس العالم في فرنسا وقطر.



تجدر الإشارة إلى أن هذه الجوائز مقدمة من الشركاء الاستراتيجيين كجوائز للحفل الختامي، حيث سيتم السحب عليها لجميع المسجلين بالسباق تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وذلك إلى جانب مفاجآت وفعاليات مسلية أخرى.



وأضاف التركي أن شركة الخطوط الجوية الكويتية تقدم 10 تذاكر سفر تشمل وجهات أوروبية وإقليمية متنوعة وجاذبة.

كما أن هناك جهدا تضعه في السباق العديد من الجهات المشاركة كبلدية الكويت وإدارة الإطفاء والمشروعات السياحية ووزارات الداخلية والتجارة والصحة.

وسيتم في نهاية السباق تتويج 12 فائزا لكل من النساء والرجال من قبل بنك الكويت الوطني، حيث يحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى لمسافة 10 كم على جوائز نقدية 1000 و700 و500 دينار على التوالي. وجوائز المراكز الثلاثة الأولى لمسافة 5 كم لكل من النساء والرجال كالآتي: 500 دينار، 400 دينار و300 دينار على التوالي.

كما تقدم شركة أوريدو، الشريك الاستراتيجي للسباق، للفائزين من المتسابقين اشتراكات سنوية بـ «شامل» وساعات آبل الإصدار الجديد من ساعات آبل الجيل الثامن وآبل ووتش الترا.



وينطلق السباق يوم السبت 10 ديسمبر 2022، حيث ستكون هناك نقطتان للانطلاق 10 و5 كم على شارع الخليج العربي.



ويبدأ السباق في تمام الـ8:00 صباحا على مسافتين: الأولى تبلغ 10 كيلومترا من شاطئ بنيد القار، والثانية مسافة 5 كم وتبدأ مقابل سوق شرق على أن تكون نقطة النهاية للمسافتين في حديقة شاطئ الشويخ بجانب مبنى الـ KPC.