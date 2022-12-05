توج البطل العالمي للدراجات المائية راشد الدواس بلقب بطولة الإمارات للموسم الحالي 2022 في فئة GP1 والتي اختتمت منافساتها بالجولة الأخيرة التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية في إمارة أبوظبي.



وأعرب الدواس عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه في هذه البطولة التي تتميز بالمشاركة الواسعة والحضور الكبير، ونيله لقب أقوى وأكبر فئة، موضحا أنه حقق كأس المركز الثاني في الجولة ذاتها، وكان ذلك كفيلا بتتويجه بلقب بطولة الموسم.



وأوضح أن قوة المشاركين من حيث الاستعدادات الفنية والميكانيكية كانت واضحة على قوة المنافسة وتغيير النتائج ما بين مراحل السباق.



وكان الدواس قد حقق لقب بطل العالم في فئة هواة (N/A) في الجولة الثانية من بطولة العالم التي أقيمت في ولاية أريزونا الأميركية في أكتوبر الماضي.