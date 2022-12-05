عبدالكريم العبدالله



استقبل وزير الصحة د.أحمد العوضي بمكتبه وفدا من الكلية الملكية للأطباء والجراحين الكندية بمناسبة زيارتهم للبلاد، ضم كلا من الرئيس التنفيذي د.سوزان موفات بروس والرئيس التنفيذي للتعاون الدولي سيبيتلي.



تناول اللقاء أوجــه التعــاون بين الكليـــــة الملكيـة ومعهد الكويــت للاختصاصات الطبية في مجالات تقييم البرامج التدريبية واعتمادهــــا، والتطوير المهني للمدربين، وكذلك الامتحانات للبورد الكويتي، حيث أشادت الرئيس التنفيذي بالتطور الذي يشهده المعهد، خاصة جودة التدريب ومخرجاتها، والتي تسمح للأطباء باستكمال تخصصهم الدقيق في المستشفيات الكندية.



وتناول اللقاء أيضا سبل التعاون المستقبلي لتطوير منظومة التدريب إلى التدريب وفق الكفاءات، واستخدام التكنولوجيا الرقمية في عملية التقييم.



وأشار الوزير إلى دعمه ومساندته جهود المعهد والقائمين عليه، لما لأهمية تدريب الكفاءات الوطنية من أثر مباشر على تطوير المنظومة الصحية في البلاد.



حضر اللقاء د.ميثم حسين المدير المشارك لاتفاقية التعاون مع الكلية الملكية للاطباء والجراحين، ود.كفاية عبدالملك رئيس مكتب الامتحانات، ود.سندس حسين رئيس مكتــــب الجودة وشؤون الاعتراف، ود.عبدالله رجب رئيس مكتب الدراسات العليا، ود.عندليب أرشد رئيس مكتب التطوير المهني.