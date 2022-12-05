بشرى شعبان



أكدت نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ورئيسة وفد الكويت المشارك في المهرجان الخليجي المسرحي السادس للأشخاص ذوي الإعاقة العنود الوزان أن من أهم أهدافه رفع نسبة مشاركة المعاقين في الفعاليات الثقافية ودعم مواهبهم المسرحية ورفع الوعي حول التفاعل معهم وزيادة اندماجهم في المجتمع والمساهمة في زيادة الترابط والتواصل الثقافي بين دول الخليج.



وقالت الوزان إن المملكة العربية السعودية تستضيف النسخة السادسة من المهرجان هذا العام، ما يؤكد حرص دول الخليج على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الفعاليات الاجتماعية والثقافية والفنية ويتيح لهم الفرصة لتحقيق أحلامهم ومشاركة مواهبهم وقدراتهم في فنون التمثيل والمسرح.



وبينت أن الكويت تشارك في عرض مسرحي بعنوان «نور عيني»، لافتة الى الحرص الدائم على المشاركة في المحافل للتواصل مع إخواننا بدول الخليج وإعطاء الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة من التواصل مع أشقائهم والاطلاع على تجاربهم، كما يدعم المهرجان المواهب المسرحية الفنية المتعددة للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في الأنشطة والفعاليات المجتمعية الثقافية والفنية.



وضم الوفد، الى جانب العنود الوزان، كلا من: مراقب المكتب الفني بمكتب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة زينب العنزي، ووفد العمل المسرحي الذي يضم المخرج راشد المطوع والمشرف العام جمال الردهان والممثلين عبدالرحمن الحمود وعثمان السعد وسعود خاجة ومريم ذياب وعلي المطوع.