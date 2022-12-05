الدوحة - فريد عبدالباقي



حمل نجم الكرة المصرية السابق إبراهيم حسن، مسؤولية توديع منتخب قطر لمنافسات كأس العالم 2022، إلى المدرب الإسباني فيليكس سانشيز الذي فشل في تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الثلاث في دور المجموعات وذلك أمام الإكوادور والسنغال وهولندا، مشيرا الى أن الاتحاد القطري وفر للجهاز الفني جميع الإمكانيات من أجل الظهور بصورة جيدة خلال البطولة التي تقام على أرضه ووسط جماهيره.

وقال حسن في تصريح خاص لـ«الأنباء» إن المدرب الإسباني هو المسؤول الأول عما حدث، لأنه لم يحسن تهيئة لاعبيه نفسيا، قبل بدء المونديال، ولم تكن لديه الشخصية القوية التي يقنع بها اللاعبون لتقديم أداء أفضل مهما كانت الضغوط المحيطة بهم، كما أنه بدأ عاجزا عن التصرف في المواقف الصعبة خلال المباريات الثلاث في دور المجموعات.



وأشاد نجم الكرة المصرية، بالتنظيم القطري المميز وبالملاعب المذهلة والفريدة من نوعها لبطولة كأس العالم. وأضاف: «أريد أن أهنئ قطر على نجاحها في تنظيم بطولة كأس العالم، وهذا التنظيم كان متميزا إلى أبعد الحدود وعلى المستويات كافة».



وتابع: «أولا هناك خصوصية لكأس العالم الحالية، وهي تقارب المسافات بين الملاعب، ما يمكن الجماهير من متابعة أكثر من مباراة في اليوم، وهذه الميزة لم تكن متوافرة في بطولات كأس العالم السابقة».

واعتبر حسن أن المنتخب المغربي مفاجأة البطولة والحصان الأسود لها بعد أن صعد إلى الدور ثمن النهائي محققا انتصارا تاريخيا على بلجيكا 2-0 وعلى كندا ايضا، فيما تعادل مع وصيف النسخة الماضية كرواتيا سلبيا، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي شرّف الكرة العربية.