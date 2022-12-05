الدوحة - عبدالعزيز الجاسم وفريد عبدالباقي



كشف رئيس العمليات بمونديال قطر جاسم الجاسم عن أهم الأرقام والإحصاءات خلال بطولة كأس العالم قطر 2022 التي تستضيفها الدوحة حتى 18 الجاري، مؤكدا حضور قرابة 2.5 مليون مشجع أي ما يصل إلى 96% من سعة الملاعب.



وقال الجاسم في تصريح خاص لـ «الأنباء»: إن مونديال قطر تخطى أرقام النسخة الماضية في روسيا التي شهدت حضور مليونين و170 ألف مشجع خلال فعاليات دور المجموعات.



وأضاف ان ستاد لوسيل شهد الحضور الأكبر من الجماهير في تاريخ البطولة منذ نسخة مونديال أميركا 1994، بإجمالي 88 ألفا و966 مشجعا في مباراة الأرجنتين والمكسيك، موضحا أن مونديال قطر شهد سابقة تاريخية بتأهل جميع القارات إلى ثمن النهائي، 3 منها تابعة للقارة الآسيوية وهي: اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، وهو رقم قياسي للقارة الصفراء، بعدما وصل منتخبان فقط في نسختي 2002 و2010.



وتابع أن مهرجان «فيفا» للمشجعين شهد حضور نحو مليون مشجع، وذلك مع تزامن ختام منافسات دور المجموعات.

وأشار إلى أن الدوحة صنعت التاريخ خلال مونديال 2022 وأن قطر لايزال أمامها مباريات حاسمة لمواصلة نجاحها في تنظيم كأس العالم.



وأتم بقوله: «مونديال قطر أصبح حديث العالم، بسبب تنوع فعالياته، والكثير من الجماهير العربية شعرت بأنها في بلادها دون اختلاف في الأجواء، وبشكل عام نجن راضون كامل الرضا عن العمليات التشغيلية في البطولة ولايزال أمامنا مباريات من العيار الثقيل التي ستشهد حماسا جماهيريا أكبر وبالتالي ينتظرنا عمل كبير وسيكون التركيز على المباريات المقبلة بشكل أكبر، وهناك عمل كبير في الستادات، وحرصنا على العمل بوتيرة عالية كما بدأنا من بداية البطولة ونستمر عليها للنهاية».



إلى ذلك، ودّع ستاد أحمد بن علي في منطقة الريان، منافسات مونديال قطر، وذلك باستضافة آخر مباراة له في البطولة والتي جمعت الأرجنتين وأستراليا في ثمن النهائي، وانتهت بفوز راقصي التانغو 2-1 وسط حضور جماهيري بلغ 45032 مشجعا، وهو أكبر عدد في الحضور الجماهيري على الملعب.



ويعد ستاد أحمد بن علي أول ملعب ينتهي من استضافة المباريات، بإجمالي حضور جماهيري 299517 مشجعا.



واستضاف ستاد أحمد بن علي 7 مباريات، منها 6 مباريات في دور المجموعات شهدت حضورا بلغ 254485 مشجعا، منها مباراة إنجلترا مع ويلز التي شهدت حضور 44297 مشجعا، والتي حقق فيها «الأسود الثالثة» الفوز بثلاثية نظيفة، ومباراة كرواتيا أمام بلجيكا التي حضرها 43984 مشجعا وانتهت بالتعادل السلبي، ومباراة أميركا وويلز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 وحضرها 43418 مشجعا، فيما حضر مباراة فوز بلجيكا أمام كندا بهدف نظيف 40432 مشجعا، كما استضاف الملعب مباراة ويلز أمام إيران بحضور 40875 مشجعا وانتهت لصالح إيران 2-0، فيما حقق منتخب كوستاريكا مفاجأة بالفوز على اليابان 1-0 بحضور 41479 مشجعا.



إلى ذلك، يصل ستاد الجنوب في مدينة الوكرة هو الآخر اليوم إلى محطته الأخيرة عندما يستضيف مباراة اليابان أمام كرواتيا في دور الـ16، كما يستضيف ستاد 974 مباراته الأخيرة اليوم أيضا عندما تلتقي البرازيل أمام كوريا الجنوبية، بينما يتبقى مباراتان لملعب المدينة التعليمية حيث يستضيف مباراة المغرب وإسبانيا، كما يستضيف مباراة في ربع النهائي الجمعة المقبل، فيما يستضيف ستاد الثمامة آخر مبارياته في الدور ربع النهائي السبت المقبل، وبالتالي يتبقى ستاد خليفة الدولي الذي استضاف مباراة هولندا والولايات المتحدة في دور الـ16 والتي فازت بها هولندا 3-1، بحضور 44846 مشجعا، وينتظر أن يستضيف مباراة تحديد المركز الثالث في 17 الجاري، بينما يستضيف ستاد البيت مباراة في نصف النهائي وستاد لوسيل مباراة في نفس الدور قبل أن يستضيف نهائي المونديال في 18 الجاري.





