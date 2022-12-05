أكد نجم «السامبا» بيليه المتواجد في المستشفى في ساو باولو منذ الثلاثاء الماضي أنه يشعر «بالقوة والكثير من الأمل» بينما يواصل العلاج من سرطان القولون.



وقال الأسطورة البرازيلية البالغ من العمر 82 عاما في رسالة على «إنستغرام»: «أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء وإيجابية الجميع. أنا قوي، ولدي الكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمعتاد». وأضاف: «أشكر الفريق الطبي والتمريضي بأكمله على كل الرعاية التي تلقيتها. لدي الكثير من الإيمان بالله وكل رسالة حب تصلني منكم في جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئا بالطاقة. ومشاهدة البرازيل في كأس العالم أيضا! شكرا جزيلا على كل شيء».



ونقل بيليه إلى مستشفى في ساو باولو في وقت سابق من هذا الأسبوع لإجراء ما وصفه الأطباء بأنه «إعادة تقييم» للعلاج الكيميائي الذي يخضع له منذ جراحة استئصال ورم في القولون في سبتمبر من العام الماضي.



وأشارت تقارير برازيلية السبت إلى أن حالة بيليه ساءت في الساعات الاخيرة، وهناك خطر جدي على حياته. وأفاد بيان للمستشفى بأن بيليه مصاب «بعدوى في الجهاز التنفسي ويعالج بالمضادات الحيوية».