محمد الجلاهمة



أوعز وكيل النائب العام بتسجيل قضية تحت تصنيف «جنح طبية» بعدما تقدمت طبيبة كويتية تعمل في مركز للطب العائلي ببلاغ تضمن الاعتداء عليها وإهانتها من قبل مواطن.



وأوضح مصدر أمني لـ «الأنباء» أن الطبيبة قدمت بيانات المبلَّغ في حقه، ولدى الاستعلام عنه تبين وجود سابقتين في سجله، الأولى تعلقت بضرب وافد مصري وتكسير أضلاعه، والأخرى إهانة موظف عام تقدم بها طبيب وحملت القضية الأخيرة مسمى «جنح طبية» أيضا.



وفيما يتعلق بتفاصيل القضية الجديدة، قال المصدر: تقدمت طبيبة إلى أحد مخافر العاصمة وذكرت أنها تعمل دكتورة طب عائلة في مستوصف، وأبلغت عن تعرضها للإهانة في مقر عملها على يد مواطن (من مواليد 1989) ويسكن في منطقة الدسمة. وتابع المصدر: تم الاتصال على وكيل النيابة الذي أفاد بتقييدها جنح مهنية طبية، على أن يتم إرسالها اليوم الاثنين إلى مقر النيابة مرفقا معها البلاغات السابقة للمدعى عليه.