علي إبراهيم



بدأت عمليات التصيد الإلكتروني لضحايا جدد داخل الكويت في التزايد مؤخرا بصور مختلفة، كان آخرها أمس، عبر رسالة نصية ترسل إلى أرقام عشوائية تفيد بأن رصيد صاحب الرقم المرسل إليه يحوي أكثر من 9 ملايين دولار، فيما يدمج مع الرسالة رابط إلى موقع إلكتروني خاص بتداول العملات المشفرة، ولكن بمجرد الضغط عليه تبدأ عملية التصيد.

وفي السياق ذاته، بدأت في الانتشار أخيرا رسالة تصيد إلكتروني أخرى تأتي عبر تطبيق «واتساب» تحمل من خلالها شعار وزارة الصحة في الكويت، وتتضمن الرسالة ملفا ملغوما بصيغة «pdf» يطلب من الضحية أن يحمل الملف، والتأكيد من خلاله على أنه قد أتم جرعات التطعيم الـ 3 ضد فيروس كورونا المستجد.