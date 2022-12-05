اختتمت في العاصمة القطرية (الدوحة) منافسات كأس المشجعين، بمشاركة 32 فريقا من جماهير الدول التي تتنافس منتخباتها في كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، بفوز فريق پولندا باللقب.



وتوج الفريق الپولندي باللقب إثر فوزه على فريق صربيا 4-0 في نهائي أوروبي للبطولة التي نظمتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ضمن أنشطتها للتفاعل مع المشجعين، خلال أول نسخة من المونديال تقام في العالم العربي.



واستضاف منافسات البطولة مهرجان «فيفا» للمشجعين في حديقة البدع بالدوحة، وتواصلت المباريات على مدى 4 أيام اعتبارا من 29 نوفمبر، بنظام كرة القدم الخماسية، وضمت الفرق مواطني الدول التي تمثلها، وجرى توزيع الفرق المشاركة على 8 مجموعات، تشكلت من ذات الدول المتنافسة منتخباتها في المونديال.



وجرت منافسات البطولة على غرار مراحل مباريات كأس العالم، بداية من دور المجموعات، ثم الأدوار الإقصائية، حتى تتويج البطل عقب المباراة النهائية، ونجح فريق قطر في الوصول إلى دور الثمانية، قبل أن يقصيه منتخب پولندا الفائز بكأس البطولة.



وتمكن فريق پولندا من حسم اللقب لصالحه بعد فوزه على صربيا بـ 4 أهداف نظيفة، ليشهد المسرح الرئيسي لمهرجان «فيفا» للمشجعين تتويج پولندا بالكأس بحضور أسطورتي كرة القدم، وسفيري إرث قطر، البرازيلي كافو والهولندي رونالد دي بور.