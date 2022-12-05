أثنى المدير الفني للمنتخب الأسترالي غراهام أرنولد بشكل كبير على لاعبيه، رغم الهزيمة أمام الأرجنتين 1-2 في دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، كما كشف عن موقفه من الاستمرار في منصبه.



وقال المدرب: «أنا فخور للغاية بلاعبينا، وهذا ما قلته لهم، فخور بكل ما أدوه من أجل شعبنا وجماهيرنا، كانت فترة طويلة من العطاء من الجميع، ولم تكن سهلة».



وأضاف: «نشعر بخيبة أمل بالطبع، فقد كنا نتمنى أن نحقق المزيد، لكن أعتقد أن كل الأستراليين فخورين بالفريق، وأشكر الجميع من قلبي على العطاء والمسيرة، وقد كان هدفنا دائما أن نرفع رأس الأستراليين».



وأضاف: «قبل أن نأتي، قال الجميع إننا أسوأ منتخب تأهل للمونديال، لكننا وصلنا إلى دور الـ 16 لأول مرة منذ فترة طويلة واستطعنا تحقيق انتصارين في المونديال».



وعن مستقبله في تدريب المنتخب، قال أرنولد: «تعاقدي انتهى، أريد أن أحصل على إجازة وأحظى بفترة راحة ثم سأرى ما سيحدث.