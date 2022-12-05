توقع كمبيوتر خارق، يعتمد على مزيج من التوقعات والتحليلات الرقمية، نتائج دور الـ 16 من المونديال، ونجح الكمبيوتر حسبما ذكرت صحيفة «الصن» البريطانية في توقع الفائز بأول مباراتين بدور الـ 16 في المونديال، وهما هولندا والأرجنتين، كما توقع فوز فرنسا على پولندا، وتأهل إنجلترا على حساب السنغال.



وجاءت توقعات الكمبيوتر لباقي مباريات دور الـ 16 كالتالي: فوز البرازيل على كوريا الجنوبية، واليابان على كرواتيا، وسويسرا على البرتغال، وإسبانيا على المغرب.



كذلك توقع الكمبيوتر النتائج التالية في الدور ربع نهائي: فوز الأرجنتين على هولندا، والبرازيل على اليابان، وفرنسا على إنجلترا، وإسبانيا على سويسرا.



وفي نصف النهائي، توقع الكمبيوتر فوز البرازيل على الأرجنتين وتأهلها للمباراة النهائية لملاقاة فرنسا التي ستهزم إسبانيا. أما بالنسبة للفائز بكأس العالم 2022، فسيكون منتخب «راقصو السامبا» الذين سيهزمون «الديوك» الفرنسي، ويعيدون اللقب لأميركا الجنوبية والذي غاب عنها منذ مونديال 2002.

جدول مباريات كأس العالم «قطر 2022»