متابعة: هادي العنزي



ضرب منتخب انجلترا موعدا مع نظيره الفرنسي في الدور ربع النهائي السبت المقبل بعد تغلبه على منتخب السنغال 3-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ستاد «البيت» ضمن مباريات الدور ثمن النهائي، في مواجهة جاءت بأفضلية «انجليزية» في أغلب فتراتها، وسجل أهداف انجلترا جوردان هندرسون (38)، وهاري كين (45+2)، وبوكايو ساكا (75).



بدا «أسود التيرانغا» متراجعا دون مبرر في الدقائق الأولى، مما أتاح الفرصة لانطلاقات لاعب الوسط جود بيلينغهام إلى عمق الدفاعات السنغالية من الناحية اليسرى، لكنه لم يجد المتابعة الناجعة لكراته العرضية من هاري كين ورفاقه، ولم يشكل مهاجمو السنغال خطورة تذكر على مرمى الحارس الانجليزي جوردان بيكفورد حتى الدقيقة الـ 20. وحملت الدقيقة 31 أخطر فرص الشوط الأول عندما هرب بولاي ضياء من جون ستونز ليسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء، لكن براعة بيكفورد كانت حاضرة، محافظا على نظافة شباكه.



وبسط فريق المدرب غاريث ساوثغيت أفضلية واضحة على المباراة في شوطها الأول، وبلغ الاستحواذ الانجليزي 63% فيما لم تتجاوز نسبة الأفضلية السنغالية سوى 37%، وبدا حرص المدرب أليو سيسيه على إحكام إغلاق «دفاعاته» جيدا في النصف الأول من الشوط، وإن كان على حساب المبادرة الهجومية، والمغامرة بعدم حصول خطأ دفاعي قد يكلفه الكثير، وبالفعل عاد بيلينغهام ليعثر على الثغرة التي يريد في الدفاعات السنغالية من الجهة اليسرى ذاتها، ويمرر عرضية متقنة لجوردان هندرسون الذي أرسلها على يسار ادوار مندي (38)، وكاد قائد «الأسود الثلاثة» هاري كين يضيف هدف التعزيز لكنه لم يحسن العرضية المتقنة من بوكايو ساكا (41)، لكن كين لم يفرط في تمريرة فيل فودن التي وضعته في مواجهة مباشرة مع الحارس مندي ليسجل منها الهدف الثاني لفريقه (45+2).



«الأسود الثلاثة».. تبتسم



واصل فريق «الأسود الثلاثة» سيطرته على منطقة المناورات في الشوط الثاني، متحكما بمجريات المواجهة، بفضل حيوية وتفاهم ثلاثي الوسط جوردان هندرسون وديكلان رايس وجود بيلينغهام دفاعا وهجوما، ورابعهما فيل فودن الذي أخذ «شارة التميز» في الشوط الثاني من زميله المتألق في الشوط الأول بيلينغهام، ومن هجمة نموذجية، تناوب فودن وكين على خلخلة رباعي خط الظهر السنغالي، ارسل فودن تمريرة عرضية لبوكايو ساكا الذي كان في الانتظار مسجلا هدف بلاده الثالث (57)، والذي جاء مطابقا للهدف الأول!



وبعدما اطمئن المدرب ساوثغيت إلى النتيجة، أجرى تبديلات تكتيكية لإراحة أوراقه الرابحة، فأخرج ساكا وفودن تواليا، وأشرك بدلا منهما ماركوس راشفورد وجاك غراليش، كما عاد وأخرج بيلينغهام وستونز، وزج بمايسون مونت وإيريك داير، ليواصل المنتخب الإنجليزي افضليته وحيويته، دونما عودة للمنتخب السنغالي الغائب تماما عن المباراة، وبدا مشتتا وبلا فاعلية أكثر مما كان عليه في الشوط الأول، ليخرج مهزوما بثلاثية مستحقة.



أدار المباراة الحكم السلفادوري إيفان أركيس بارتون، الذي يعد ثالث أصغر حكم في المونديال، وتكمن من قيادتها بنجاح، ولم تشهد المواجهة تدخلا ملحوظا أو مستحقا لتقنية الفيديو المساعد (VAR).



إنجاز تاريخي لكين



حقق النجم هاري كين إنجازا تاريخيا بعد تسجيله الهدف الثالث في مرمى السنغال وذلك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، حيث أصبح الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي في المسابقات الكبرى (كأس العالم واليورو) برصيد 11 هدفا متخطيا النجم السابق غاري لينكر برصيد 10 أهداف. والهدف هو السابع لكين في كأس العالم خلال 10 مباريات لعبها مع المنتخب، كما يعتبر الهدف الـ 52 مع إنجلترا ويفصله هدف واحد فقط عن معادلة رقم واين روني الهداف التاريخي صاحب الـ 53 هدفا.



سبب غياب ستيرلينغ



أصدر الاتحاد الإنجليزي بيانا عبر حسابه الرسمي على تويتر قبل انطلاق اللقاء أعلن من خلاله غياب رحيم ستيرلينغ عن المواجهة بسبب ظروف عائلية.





صيد الكاميرا















