تعتزم شركة العملات المشفرة "باي بيت" خفض قوتها العاملة بنسبة 30% في ظل تفاقم وضع الأسواق المتراجعة في فئة الأصول، حسبما قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي بن تشو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تشو قوله إن هذه الخطوات تأتي في إطار إعادة تنظيم تجري حاليا بهدف إعادة تركيز الجهود، موضحا أن خفض العمالة سيكون شاملا، مضيفا أن الأولوية هي ضمان عدم تأثر العمليات وأن تظل أصول العملاء آمنة.

وأرجع تشو هذه الخطوة إلى تراجع أسعار العملات المشفرة ومعاناة شركات مثل شركة "بلوك فاي" المقرضة للعملات المشفرة المفلسة وشركة "جينيسيس" للوساطة في الأصول الرقمية المتعثرة باعتبارها إشارات "تبلغنا أننا ندخل في شتاء أكثر برودة مما كنا نتوقع من منظور كل من الصناعة والسوق.