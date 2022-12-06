أعلنت المتحدث الرسمي باسم بنك الائتمان حباري الخشتي أن نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك صلاح المضف عقد لقاء مع وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات العربية المتحدة عمر بن سلطان العلماء، بحضور ممثلين عن الجهتين وذلك لتبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الكويتي.



وأضافت الخشتي أنه على هامش اللقاء قدمت مديرة مركز نظم المعلومات شريفة الكندري عرضا مرئيا يشرح تجربة الكويت في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في بنك «الائتمان» من خلال تقديم القروض الذكية، وقام الطرفان بعمل جولة تفقدية في مختبرات دبي للمستقبل للاطلاع على التجارب العملية في دولة الإمارات العربية المتحدة في كل قطاعات الدولة. وأكدت الخشتي أن الطرفين تبادلا الأفكار في مجال الذكاء الاصطناعي وأهميته في الوقت الحالي وتحدياته وآلية تطبيقه في قطاعات الدولة.



من جانب آخر، عبر الوزير عن فخره بالإنجازات التي حققها البنك في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأبدى الوزير الاستعداد التام لمد يد التعاون وتقديم الدعم والمساعدة في مجال الذكاء الاصطناعي.



كما عبر المضف عن فخره وتقديره بالتقدم غير المتناهي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال زيارته لمختبر دبي للمستقبل.