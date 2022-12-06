أعلنت شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» عن جاهزية أجهزة نقاط البيع الخاصة بها لاستقبال عمليات الدفع بنظام آبل باي.



وفي هذا السياق، قالت الرئيس التنفيذي بالوكالة دلال الياقوت ان أجهزة «كي نت» التي تعمل بتقنية التواصل قريب المدى (NFC) تستقبل عمليات الدفع عبر خدمة آبل باي من خلال الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل IOS من الدول التي تعمل فيها هذه الخدمة.



وأوضحت انه مع تدشين آبل باي رسميا في الكويت، فيمكن للعملاء ممن لديهم حسابات في البنوك الكويتية التي قامت بتفعيل هذه الخدمة باستخدام آبل باي للدفع عبر أي نقطة بيع خاصة بـ«كي نت»، والتي يقدر عددها في الكويت بـ 90 ألف جهاز.



ودعت الياقوت مستخدمي خدمة آبل باي إلى الحرص على اتباع كل الإجراءات التي تضمن حماية أجهزتهم وحساباتهم من الاختراق والاحتيال، لذا عليهم تفعيل أساليب الحماية الموجودة على أجهزتهم.



وأضافت الياقوت أن الشركة مقبلة على تطوير عدد من الخدمات في الفترة المقبلة والتي تستهدف شريحتي الأفراد والتجار، والتي من شأنها أن تساهم في تطوير تجربة المستخدم في تعاملاتهم المالية اليومية، سواء على المستوى الشخصي أو في مشترياتهم، وستعلن «كي نت» عن هذه الخدمات في وقتها، حيث انه من المتوقع أن يبدأ طرح هذه الخدمات قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.