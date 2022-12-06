هادي العنزي



اختتمت مساء أمس الأول الجولة الثانية لدوري المبارزة للناشئات لفئتي تحت 15 سنة، وفوق 15 سنة، وشهدت البطولة منافسة كبيرة، بمشاركة 75 لاعبة من أندية الكويت، والقادسية، والعربي، وأكاديميتي «تووش»، و«هاوس اوف فينسينق»، وفي أسلحة الفلوريه، والسابر، والايبيه.

وكان للاعبات نادي الكويت نصيب الأسد في المراكز الأولى، فيما تميزت أكاديمية «تووش» في سلاح الايبيه، وتصدر القادسية منافسات سلاح السابر.

من جانبها، أبدت رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد المبارزة لولوة الأيوب سعادتها بالمشاركة الإيجابية الفاعلة في دوري المبارزة، وقالت لـ «الأنباء»: «نشكر مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبدالله الوعلان على دعمه واهتمامه بالمبارزة النسائية، وكذلك اللجنة الفنية برئاسة عبدالكريم الشملان، ويعد انطلاق الدوري بداية حقيقية لتكوين قاعدة عريضة من المبارزات في مختلف الأسلحة، وتكوين منتخب قادر على المنافسة في البطولات الدولية المقبلة».