تشهد منطقة فان بوكس المخصصة لعرض مباريات كأس العالم، برعاية بيت التمويل الكويتي (بيتك)، إقبالا واسعا من الجمهور وافراد العائلة محبي كرة القدم.



ويعتبر مشروع فان بوكس أكبر منطقة تجمع جماهيري لكأس العالم في الكويت، ويقع بمنطقة البلاجات على امتداد شارع الخليج العربي.



وتستمتع الجماهير والعائلات بمتابعة جميع مباريات البطولة عبر 4 شاشات ضخمة موزعة في أنحاء المكان وتتوسطها شاشة عملاقة بمساحة 66 مترا مربعا هي الأكبر من نوعها في الكويت لبث جميع المباريات.



وتأتي رعاية «بيتك» ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية والحرص على دعم الأنشطة الشبابية والرياضية، ومواكبة المناسبات المختلفة، لاسيما تلك التي تكتسب زخما كبيرا كبطولة كأس العالم.



ويوفر «بيتك» منطقة جماهير KFH Fan Zone صممها خصوصا لعملائه الشباب محبي رياضة كرة القدم، حيث تشهد تنظيم العديد من المسابقات والفعاليات للحضور مع فرص لربح جوائز قيمة، وكذلك فرص للفوز بالكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2022.



وتعزيزا للتواصل مع العملاء، سينظم «بيتك» يوما خاصا لعملائه للاستمتاع بحضور مباريات كأس العالم بنقل مباشر وحي ضمن اجواء حماسية مميزة وفريدة.



وتتماشى رعاية «بيتك» الرسمية لمشروع فان بوكس، مع استراتيجية الاستدامة، حيث تم تصميم المشروع وبنائه بالكامل بما في ذلك ركن «بيتك» KFH Fan Zone من حاويات شحن معاد تدويرها.



وترسيخا لدور «بيتك» في دعم الطاقات الشبابية الإبداعية، تم التعاون مع مجموعة رسامين كويتيين أضافوا أعمالهم الفنية وبصماتهم الابداعية على ركن «بيتك» الذي تزين بالرسومات الجدارية واللوحات الفنية بتوقيع الشباب الكويتي المبدع.



ويحظى مشروع فان بوكس بمشاركة واسعة من المشاريع الكويتية التي توفر مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي و«الفود ترك»، بما يعكس دعم «بيتك» للمبادرين ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجسد دوره الرائد في تشجيع الشباب الكويتي وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال والمبادرات الشبابية.



ولتتكامل جهود «بيتك» المجتمعية مع المصرفية، يوفر «بيتك» أجهزة الصرف الآلي لرواد المنطقة لتلبية احتياجاتهم المصرفية من سحب وايداع وكل الخدمات التي توفرها أجهزة الصرف الآلي لـ«بيتك».



يذكر أن «بيتك» أطلق لعملائه حاملي بطاقات فيزا حملة «البطاقة في ملعبك مع VISA» الخاصة بكأس العالم وفاز فيها 16 عميلا مع مرافق برحلة مميزة لحضور مباريات كأس العالم في قطر لمدة 3 أيام على متن طائرة خاصة، وإقامة لمدة ليلتين في فندق 5 نجوم، ومواصلات من وإلى مطار الدوحة والملعب، وحضور مباراة كأس العالم ربع النهائي أو نصف النهائي في كابينة خاصة للفائز والمرافق.