يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) دوره كشريك مالي موثوق يستجيب لمتطلبات عملائه الحياتية من كل النواحي، وعلى رأسها جانب التعليم، حيث قام مؤخرا بتوقيع اتفاقية مع الجامعة الأمريكية الدولية (AIU)، مساهما بموجبها بتقديم عرض على تمويل «مساومة» تعليمي ميسر بدون أرباح، لغاية 25 ألف دينار، والذي يمتد حتى 12 شهرا بحد أقصى، وذلك ضمن أحدث عروض KIB لتمويلات تلبي مختلف الاحتياجات المعيشية للعملاء، والتي تتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية.



وفي حديثه حول تنظيم هذه الشراكة مع جامعة AIU، أشاد رئيس المبيعات المركزية بالوكالة في KIB، عبدالعزيز الشمري، بداية بالجهود التي بذلتها إدارة الجامعة في التنسيق بين الأطراف المعنية لإعداد هذه الاتفاقية وتحديد محاورها، متوجها بالشكر لكل من ساهم بالعمل على إنجاحها من الطرفين.



ومن ثم، تابع الشمري ليؤكد على سعي البنك الدؤوب نحو توسيع قاعدة شراكاته في المجال التعليمي، وتعزيز علاقات التعاون الثنائي التي تربطه مع مختلف الهيئات التعليمية في الكويت، سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك للعمل على تطوير حلول تمويلية ميسرة لعملاء الطرفين، تساعدهم على تحمل التكاليف الدراسية لأبنائهم - بما يلائم متطلبات كل شريحة منهم - خاصة في ظل ارتفاع التكلفة المعيشية، والمتطلبات المدرسية ومستلزماتها اليومية.