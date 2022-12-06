3 ملاعب تُودِّع منافسات البطولة.. وستاد خليفة الدولي يستضيف مواجهة المركز الثالث



الدوحة - عبدالعزيز جاسم وفريد عبدالباقي



طلب وزير الشباب والرياضة التونسي، كمال دقيش من اللجنة العليا للمشاريع والإرث بقطر حصول بلاده على ستاد «974»، القابل للتفكيك بعد ختام المونديال.



وقال دقيش، ان بلاده طلبت من الجهات القطرية الاستفادة من الملعب، وهناك مؤشرات إيجابية لحصول تونس على الملعب.



وأضاف: تقدمنا بملف جاهز لقطر، وأكد الجانب القطري أن تونس من أولى الدول التي تقدمت بالطلب، وذلك على هامش إقامة بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر 2021. كما وضعنا سيناريوهات سواء حصلنا على الملعب بكامله أو بجزء من مكوناته، ونحن مستعدون لإعادة تشييده في صفاقس أو في مناطق أخرى سواء في الشمال أو الجنوب.



وفي السياق نفسه، أعلنت قطر عن جاهزية «974» الذي تم افتتاحه في 20 نوفمبر 2021 كأول ستاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ بطولات كأس العالم، والذي حصل على شهادتي المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة.



وسمي ستاد «974»، على اسم رمز الاتصال الدولي لدولة قطر وعدد الحاويات التي استخدمت لبنائه، وهو لا يحتوي على أجهزة تكييف، ويستضيف المباريات التي تجرى في المساء فقط لانخفاض درجات الحرارة، وقد بني بالكامل من حاويات الشحن البحري المعاد تدويرها، وسيصبح الموقع في النهاية، بعد إسدال الستار على المونديال، منطقة ترفيهية أنيقة مطلة على الواجهة البحرية تضم مطاعم وأسواقا وغير ذلك.



وشهد يوم أمس إقامة آخر مباريات المونديال على ستاد «974»، الذي جمع بين البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ 16.



فيما ودع ستاد أحمد بن علي في منطقة الريان، منافسات البطولة، وذلك باستضافة مباراة الأرجنتين وأستراليا في دور الـ 16 والذي شهد حضورا جماهيريا بلغ 45032 مشجعا، وهو أكبر عدد في الحضور الجماهيري على ستاد أحمد بن علي.



ويعد ستاد أحمد بن علي أول ملعب ينتهي من استضافة المباريات، بإجمالي حضور جماهيري 299.517 مشجعا.



واستضاف ستاد أحمد بن علي خلال مونديال قطر 7 مباريات منها 6 مباريات في دور المجموعات وشهدت حضورا جماهيريا وصل إلى 254.485 مشجعا، منها مباراة إنجلترا مع ويلز التي شهدت حضور 44297 مشجعا، وحقق فيها المنتخب الإنجليزي الفوز بثلاثية نظيفة، ومباراة كرواتيا أمام بلجيكا وحضرها 43984 مشجعا وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ومباراة الولايات المتحدة وويلز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 وحضرها 43418 مشجعا، فيما حضر مباراة بلجيكا أمام كندا 40432 مشجعا، وانتهت بفوز بلجيكا بهدف دون رد، كما استضاف الملعب مباراة ويلز أمام إيران بحضور 40875 مشجعا وانتهت لصالح إيران 2-0، فيما حقق منتخب كوستاريكا مفاجأة بالفوز على اليابان 1-0 بحضور 41479 مشجعا.



وشهد أمس أيضا وصول ستاد الجنوب في مدينة الوكرة إلى محطته الأخيرة في المونديال باستضافة لقاء اليابان أمام كرواتيا في دور الـ 16، بينما تتبقى مباراتان لملعب المدينة التعليمية، حيث يستضيف مباراة المغرب وإسبانيا، ومباراة في الدور ربع النهائي الجمعة المقبل، فيما يستضيف ستاد الثمامة آخر مبارياته في الدور ربع النهائي السبت المقبل، وبالتالي يتبقى ستاد خليفة الدولي الذي استضاف مباراة هولندا والولايات المتحدة في دور الـ 16 والتي فازت بها هولندا 3-1، بحضور 44846 مشجعا، وينتظر أن يستضيف مباراة تحديد المركز الثالث 17 ديسمبر الجاري، بينما يستضيف ستاد البيت مباراة في الدور نصف النهائي وستاد لوسيل مباراة في كل دور قبل أن يستضيف نهائي المونديال 18 ديسمبر الجاري.