حنان عبد المعبود



كشف نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير والمتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح عن إحراز عدد من عقود المشاريع تقدما في نسب الإنجاز الشهرية بحسب البيانات الواردة من قطاع التنفيذ عن شهر نوفمبر الماضي.



وأضاف الرويح في تصريح صحافي حول إنجازات المؤسسة عن شهر نوفمبر الماضي، أن «السكنية» سلمت 22003 مواطنين شهادات لمن يهمه الأمر الخاصة بإصدار أذونات البناء ضمن 3 مشاريع رئيسية. وأشار إلى أن المواطنين أصحاب القسائم السكنية ضمن مشروع المطلاع في الضواحي الواقعة بين N5،12 تسلموا أذونات البناء بإجمالي 17495 شهادة، بينما تسلم 3204 أذونات في جنوب عبدالله المبارك، و1304 في مشروع خيطان الجنوبي حتى نوفمبر الماضي.



وحول مشروع السكن العمودي في مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية، لفت الرويح إلى انتهاء المؤسسة من تنفيذ 720 شقة في ظل العمل على انجاز 390 شقة أخرى، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلية لأعمال المشروع 90.7%.



وتابع: إن نسبة الإنجاز الفعلية في مشروع شرق مدينة صباح الأحمد السكنية بلغت للعقد الأول الذي يحتوي على 587 بيتا 14.08%، بينما وصلت إلى 14.75% في العقد الثاني الذي يحتوي على 597 بيتا.



ولفت إلى أن نسب الإنجاز الفعلية لمشروع القسائم من الضاحية الأولى حتى الرابعة في مدينة المطلاع السكنية بلغت 96% دون خزانات الترشيح والتي تشتمل على 4999 قسيمة سكنية.



وبشأن قطاع التوزيع، كشف الرويح عن انتهاء المؤسسة من توزيع 23395 وحدة سكنية حتى نوفمبر الماضي ضمن مشروعي جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله. وزاد: بلغ إجمالي عدد المخصص لهم ضمن مشروع جنوب سعد العبدالله 4731 مواطنا، في حين يحتوي المشروع على 24508 وحدات سكنية، إضافة إلى 22152 قسيمة سكنية و2356 منتجا إسكانيا مختلفا.



وذكر الرويح أن مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية يشمل 20380 وحدة سكنية، وزع منها 18804 قسائم حتى نوفمبر الماضي، بينما بلغ معدل توزيعات المشروع الشهر الماضي 982 قسيمة سكنية.



ولفت إلى أن المؤسسة تعمل حاليا على استقبال الراغبين في التخصيص على 114 قسيمة ضمن مشروع مدينة جابر الأحمد السكنية، حيث حددت الأولية للمواطنين أصحاب الطلبات حتى نهاية ديسمبر 1999.