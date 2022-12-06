حذر المهاجم الدولي السويسري جيردان شاكيري من وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ابن الـ 37 عاما خارج الحسابات، وقال شاكيري بعد حصة تمرينية للصحافيين: «لا يمكن أن تضع جانبا كريستيانو، فهو أحد أبرز اللاعبين في العالم إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مضيفا بإمكان هذا اللاعب أن يسجل في أي ثانية ودقيقة، يملك الخبرة والجميع يعلم كم هو مهم بالنسبة للبرتغال ولفريقه».



ورغم انتقال شاكيري للعب في صفوف شيكاغو فاير الأميركي، يدرك جيدا أنه بغض النظر عن التهديد الذي يشكله رونالدو، هناك أيضا عدة لاعبين في البرتغال بإمكانهم خلق الفارق وتهديد منتخب بلاده. وقال: «علينا أن نعرف أيضا بقية اللاعبين، لأن الأمر لا يقتصر فقط على رونالدو، لديهم العديد من اللاعبين الجيدين وشبان بإمكانهم إحداث فرق كبير ونحتاج إلى تقديم أداء جيد لأننا نخوض الأدوار الإقصائية، وأي شيء من الممكن أن يحدث».



وعلى الرغم من أن شاكيري فرض نفسه كورقة رابحة وقوة إبداعية في سويسرا، يؤكد أن فرص نجاح منتخب «ناتي» ترتكز على القدرة الجماعية، مشددا على أن «المفتاح هو أن يقدم المنتخب أداء استثنائيا، لا يوجد رونالدو في فريقنا، نحن بحاجة إلى الفريق بأكمله لننجح، إذا تضامن الجميع وقدموا أعلى مستويات في الأداء، أنا متأكد أننا نملك فرصة للمضي قدما».