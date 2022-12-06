

حكيم زياش لاعب كرة قدم مغربي، ولد في هولندا عام 1993، واختار اللعب لـ «أسود الأطلس»، مات والده في سن مبكرة وعانى في طفولته، قبل أن يجد طريقه إلى التألق بعد استماتة أمه ونصيحة ومساعدة أول مدرب له.



لعب حكيم زياش الذي يلقب بـ«الساحر المغربي» الكرة في الشوارع، واكتشف هناك موهبته مبكرا، ثم بدأ مسيرته الرياضية عام 2001 من خلال «نادي ريال درونتن» الهولندي، وتدرج في العديد من الفرق هناك، حتى انتقل إلى «أياكس أمستردام» عام 2016، ثم «تشلسي» الإنجليزي الذي يلعب في صفوفه منذ يوليو2020. عاش ابن 29 عاما طفولة قاسية بعد وفاة والده، واتجه في فترة المراهقة إلى إدمان المخدرات، ثم تجاوز أزمات عصيبة في حياته، وأصبح نجما، وواحدا من أحسن اللاعبين في مركزه في أوروبا. لقب صاحب القدم اليسرى المميزة، بـ«الجوهرة المغربية»، وصنف أفضل صانع ألعاب عربي، لكنه قال:«لست النجم الأكبر، أنا فقط أقوم بعملي داخل الملعب وأحاول القيام بالأفضل من أجل بلدي».



وبعد الأزمات التي عاشها، يعد مونديال قطر النافذة التي اقتحم بها «زياش» المشهد الكروي من جديد، وذلك بعد أن لفت الأنظار في «الدوحة» بلعبه القتالي، وبتمريراته المتقنة والحاسمة. ويحمل «زياش» الجنسية الهولندية والمغربية، كما يتحدث اللغة العربية والفرنسية والهولندية والإنجليزية، ويعرف بالقليل من الاهتمامات والهوايات إحداها لعب «البلياردو».