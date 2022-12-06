حذّر المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم لويس إنريكي، من منتخب المغرب، مشددا على ضرورة الفوز بالمباراة والصعود إلى دور الـ 8، وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: «إن الهدف في مباراة المغرب هو الاستمتاع وإسعاد الجماهير التي تتابع المواجهة بين الطرفين، وهناك علاقة جيدة بين البلدين، والعديد من المغاربة يعيشون في إسبانيا، وأعرف الكثير منهم وهم سعداء بتلك المباراة»، وأبدى إنريكي إعجابه بيوسف النصيري، قائلا: «هو مهاجم جيد، وكمدرب يمكنني أن أقول لكم إن المغرب أحد أفضل المنتخبات الحالية».



وبسؤاله: «هل تدربتم على ركلات الترجيح؟»: أضاف إنريكي: «اعتقد أن جميع اللاعبين لديهم خبرة في تنفيذها، خاصة بعدما حدث في يورو 2020، لا أعتبرها يانصيب، يجب أن نتدرب على كل شيء حتى تقل أخطاؤنا».



من جانبه، قال وليد الركراكي عن مواجهة إسبانيا: «ستكون مباراة صعبة جدا في مواجهة واحد من أفضل الفرق في العالم، وهو من بين أبرز المرشحين للفوز، لكننا أيضا لدينا جوانب نتميز فيها، وإذا نجحنا في الفوز، ستكون مفاجأة كبيرة»، مضيفا: أبلغت اللاعبين قبل كأس العالم أننا سنخوض مباريات نهائية هنا فقط، لعبنا 3 مباريات نهائية في دور المجموعات، والآن هذه هي المواجهة النهائية الرابعة.



وذكر الركراكي أن فريقه مطالب بالتركيز طوال المباراة، مضيفا: لدينا لاعبون احترفوا في إسبانيا، لكن معرفتنا بأسلوب لعبهم لا يعني أن المباراة ستكون سهلة، كما أن مستوانا تحسن كثيرا، ولم نصل لهذه الجودة منذ 36 عاما، لذا سيتعين علي أنا وأفراد طاقمي الفني إدارة الجانب النفسي للاعبي فريقي، خاصة أن المباراة تعد الأكبر في تاريخ فريقنا، وعلينا تقبل أن إسبانيا ستستحوذ على الكرة.