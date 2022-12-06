أشاد أسطورتا كرة القدم الفرنسية والإيفوارية مارسيل ديسايي ويحيى توريه ببطولة كأس العالم قطر 2022 داخل وخارج الملاعب، حيث أبدى النجمان إعجابهما بالإثارة التي تشهدها مباريات المونديال، وبالتنظيم المبهر للبطولة وأجوائها المثالية التي تناسب العائلات، والأنشطة الترفيهية المتنوعة التي تستمتع بها الجماهير في كل مكان.



وأشار النجم الفرنسي ديسايي، إلى ميزة تقارب المسافات بين الستادات ووجود جميع المعالم المهمة على مقربة من بعضها الآخر، موضحا أن هذه الميزة وفرت الراحة للاعبين، ومكنت المشجعين من حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد خلال المراحل الأولى من منافسات البطولة، وزادت من استمتاعهم بالأجواء المونديالية المثيرة في أماكن متعددة.



ووصف الفرنسي الدولي، هذه التجربة بالرائعة، وقال: أنا سعيد للغاية بما شاهدته حتى الآن من مباريات مثيرة وتنظيم أكثر من رائع، ولا شك عندي أن هذه النسخة الأفضل على الإطلاق في تاريخ كأس العالم.



وأشاد ديسايي بمهرجان فيفا للمشجعين في حديقة البدع بالدوحة، والذي يستوعب أكثر من 40 ألف شخص من الجماهير التي تتوافد عليه يوميا، وقال: حضرت افتتاح المهرجان وشاهدت أجواء المرح والسعادة بين المشجعين، فالمهرجان مجهز بمرافق وتجهيزات رائعة تنشر روح البهجة والمتعة مثلما تفعل كرة القدم تماما.



ومن جانبه، سلط النجم يحيى توريه، الضوء على انتصار المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، واصفا هذا الفوز بكبرى مفاجآت المونديال حتى الآن، وقال: كانت مباراة لا تصدق، لقد نجح هيرفي رينارد، الذي كان مدربا لي عندما كنت ألعب ضمن صفوف منتخب بلادي، في تحقيق انتصار تاريخي للسعودية، فهو منتخب من الفرق متوسطة المستوى لكنه عبر عن نفسه بقوة وترك بصمة لا تنسى، أنا سعيد بما حققته السعودية، لأنها منتخب عربي.