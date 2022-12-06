اعترف أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي بأن الفريق لم يقدم مستواه المعهود في المباراة التي انتهت بالهزيمة أمام المنتخب الإنجليزي 0-3 ضمن منافسات دور الـ 16، وقال: «حصلنا على فرص للتسجيل في نصف الساعة الأول لكن لم نتمكن من استغلالها، أعتقد أننا واجهنا منتخبا رائعا من الناحية البدنية ولا يخشى المواجهة ولا الالتحامات، كما اننا لم نقدم مستوانا المعهود، ولا يوجد لدي تبرير لذلك، لاعبان أو ثلاثة في صفوفنا كان يمكنهم تقديم المزيد، لكن كان هناك فارق في الأداء، لقد عملنا جاهدين لسنوات لكننا واجهنا منتخبا يحتل المركز الخامس عالميا في تصنيف «فيفا»، والفارق كان واضحا».



وحول ما إذا كان المنتخب السنغالي قد افتقد الاستعداد النفسي في مشواره بالبطولة، قال سيسيه: «لا أعتقد أن الأمر له علاقة بالحالة الذهنية، أنا فخور بلاعبينا، وهم كانوا مستعدين نفسيا، ولكن علينا أن نعترف بتفوق المنتخب الذي واجهناه، لقد انتصروا في العديد من التدخلات خلال المباراة، وبالتالي كانت الأمور صعبة»، مضيفا الهدف الذي استقبلناه قبل نحو خمس دقائق من نهاية الشوط الأول ثم الهدفين الثاني والثالث، قضوا علينا وأخرجونا من المباراة تماما، وبالتالي أهنئ الحالة الذهنية للاعبينا، فهم لم يستسلموا واستمروا في محاولات تقديم شيء.



ولدى سؤاله حول ما إذا كان قد توقع الهزيمة أمام إنجلترا بثلاثية، قال سيسيه: «لا على الإطلاق، لأن قوتنا تكمن في الدفاع، هذه هي ركيزتنا، كان أمرا مفاجئا لأنه عادة ما كانت لدينا قدرات دفاعية عالية، وبالتالي لم أتوقع هذه النتيجة الثقيلة». واضاف: نحن نخوض كأس العالم، وبالتالي أفضل منتخبات العالم هي التي تتواجد هنا، وكما قلت، يحتل المنتخب السنغالي المركز الـ 18 في التصنيف وقد واجهنا منتخبا في المركز الخامس، كل هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، عملنا جاهدين لسنوات كي نصل إلى ترتيب متقدم على مستوى قارتنا، وبالتالي علينا مواصلة العمل كي نتنافس خلال النسخة القادمة من كأس العالم بفريق أعلى جودة.