أكد رئيس لجنة تطوير الكرة العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أرسين فينغر أن نسخة عام 2026 من كأس العالم قد لا تتضمن بالضرورة إقامتها بوجود ثلاث فرق في كل مجموعة مثلما أثير.



وفي يناير عام 2017، صوت مجلس «فيفا» على زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48، وتم الاتفاق على العمل بالنظام الجديد في البطولة المقبلة التي ستقام في أميركا والمكسيك وكندا، وكان الاتحاد الدولي للعبة قد أعلن بشكل مبدئي أن البطولة ستتكون من 16 مجموعة، بحيث يتواجد ثلاثة فرق في كل مجموعة، ويتأهل أول فريقين لدور الـ 32، لكن ذلك الاقتراح لاقى انتقادات عديدة.



وقال فينغر: «هذا لم يتقرر بعد، إذا ما كانت 16 مجموعة بـ 3 فرق أو 12 مجموعة بـ 4، أو جانبين من 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق مثل نظام البطولات التي يتم خوضها بمشاركة 24 فريقا»، مضيفا لن أكون قادرا على تقرير أمر مثل هذا، سيتم إقرار ذلك بواسطة مجلس «فيفا»، وأعتقد أن ذلك سيحدث العام المقبل.



وذكرت تقارير أوائل الأسبوع الجاري، أن «فيفا» يدرس قرار إدخال ضربات الترجيح على مباريات دور المجموعات بنظام جديد، مع منح الفريق الفائز نقاطا إضافية.



وتم الكشف عن 16 مدينة لاستضافة مباريات كأس العالم 2026 في وقت سابق من العام الحالي، حيث تنضم مدن فانكوفر وتورنتو وجوادالاخارا ومونتيري ومكسيكو سيتي إلى 11 مدينة أميركية.