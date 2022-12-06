

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



علمت «الأنباء» من مصادرها الخاصة أن الاتحاد القطري لكرة القدم ينوي إسناد مهمة تدريب المنتخب القطري لكرة القدم إلى البرتغالي برونو بينيرو الذي يتولى حاليا تدريب منتخب قطر الأولمبي لكرة القدم، وذلك لقيادة العنابي في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 25» والتي ستقام في مدينة البصرة العراقية الشهر المقبل.



ويرجع السبب وراء إبعاد المدرب الإسباني الحالي فيليكس سانشيز عن القيادة الفنية للعنابي بعد سوء نتائج العنابي في المونديال وخروجه صفر اليدين من البطولة التي تقام على أرضه ووسط جماهيره. ومن المقرر أن يخوض العنابي منافسات البطولة بمنتخب الرديف.