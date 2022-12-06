استقبل عدد من مشجعي المنتخب المكسيكي لكرة القدم المدرب الأرجنتيني جيراردو مارتينو المدير الفني لمنتخب بلادهم بشكل سيئ لدى عودته إلى العاصمة مكسيكو سيتي بعد المشاركة غير الموفقة في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.



وأشارت بعض الصحف الأرجنتينية إلى أن مارتينو (60 عاما) تعرض للإهانة من قبل عدد قليل من المشجعين الغاضبين لدى عودته إلى مكسيكو سيتي.



ونشرت صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية مقطعا مصورا تظهر فيه بعض هذه الإهانات اللفظية.



ورغم محاصرة المصورين والمشجعين لمارتينو، حرص المدرب على التزام الهدوء خلال خروجه من مبنى المطار.



وكان مارتينو تولى مسؤولية الفريق في 2019، لكنه ودع البطولة الحالية في قطر من الدور الأول (دور المجموعات) بعد الهزيمة 0-2 أمام المنتخب الأرجنتيني. وبهذا، انتهى عقد مارتينو مع الفريق.



وقال رئيس الاتحاد المكسيكي يون دي لويزا للعبة خلال تواجده في قطر: «يعلم مارتينو أن الأجواء السلبية وفشل الفريق في المونديال يجعل من المستحيل استمراره مع الفريق».



فيما علق المدير الرياضي للمنتخب المكسيكي خايمي أوردياليس عقب خروج فريقه من المونديال، «نقدره كمدرب كبير وصاحب إمكانات، ولكن في كرة القدم، النتائج هي ما تهم».