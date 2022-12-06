مبابي سيكون نجم المونديال الأوحد.. ولقب الهداف بينه وبين ميسي

السنغال خالفت التوقعات في دورالـ 16



يحيى حميدان



في كل بطولة وحدث مهم تكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما يتعلق الأمر بأكبر حدث عالمي «كأس العالم» فلابد أن نرصد آراءهم وتوقعاتهم.



«الأنباء» التقت أحد نجوم الكرة الكويتية، حارس مرمى نادي كاظمة والمنتخب الوطني السابق شهاب كنكوني، واستطلعت آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:



ما توقعاتك لمباراتي اليوم واللتين تجمعان المغرب مع اسبانيا، والبرتغال مع سويسرا؟



٭ أتوقع فوز إسبانيا على المغرب، رغم أنني أتمنى فوز «أسود الأطلس»، ولكن «لاروخا» منتخب مميز، ويمتلك خط وسط قويا للغاية، بالإضافة الى لاعبي أجنحة على مستوى عال يصنعون الفارق، كما أتوقع أن يتجاوز البرتغال منافسه سويسرا اليوم، وذلك لأفضلية «برازيل أوروبا» وامتلاكهم خبرة أكبر ولاعبين مميزين.



كيف تنظر إلى نتائج امس الأول بعد خسارة السنغال من إنجلترا وپولندا من فرنسا؟



٭ أرى أن من فاز وهما إنجلترا وفرنسا استحقا الفوز، واستحقت السنغال وپولندا الهزيمة قياسا على مستوى المباراتين وما قدمه كل طرف.



منتخب تألق في الدور الأول وخالف التوقعات في دور الـ 16؟



٭ السنغال قدم مستويات طيبة في دور المجموعات ولكنه لم يكن محظوظا بمواجهة إنجلترا في دور الـ 16.



منتخب تتوقع ان يكون مفاجأة الأدوار الاقصائية؟



٭ ربما البرتغال سيظهر بصورة أفضل بداية من مباراة اليوم.



الأقرب الى المربع الذهبي؟



٭ فرنسا والبرتغال والأرجنتين والبرازيل.



من تتوقع ان يتوج بطلا لمونديال 2022؟



٭ أتوقع فوز منتخب الأرجنتين كونه قدم مستويات كبيرة بعد خسارته من السعودية 1-2 في مباراة الافتتاح.



منتخب شجعته وتمنيت ظهوره بشكل مشرف؟



٭ أميل لتشجيع منتخب هولندا رغم أني أعشق إيطاليا.



من سيكون نجم المو نديال؟



٭ الفرنسي كيليان مبابي برز عن باقي اللاعبين في هذه النسخة، لذلك أتوقع أن يواصل النجومية والتألق.



من برأيك افضل لاعب واعد؟



٭ أرشح لاعب إسبانيا غافي.



لمن ستذهب جائزة افضل حارس مرمى؟



٭ ستنحصر بين البرازيلي أليسون بيكر أو حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز.



كيف تنظر لصراع الهدافين؟



٭ مبابي هو الأقرب لهذه الجائزة، وأتوقع منافسة قوية من نجم الأرجنتين ليونيل ميسي.



لاعب ومنتخب افتقدته البطولة؟



٭ البطولة افتقدت للنجم الإيطالي الشاب ساندرو تونالي، وافتقدت كذلك لوجود «الآزوري»، لأن هذا المنتخب يضيف للبطولات الكبيرة من الناحية الجماهيرية.

كيف تنظر الى تنظيم قطر لنسخة مونديال 2022؟



٭ من دون مجاملة، هي أفضل بطولة كأس عالم على الصعيد التنظيمي، وجميعنا رأينا تفاعل الجماهير مع الفعاليات والمباريات وهو ما أضفى المتعة لهذه البطولة، كما أن الألفة بين جميع الجماهير كانت من إيجابيات هذه النسخة.