

أكد ألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا أنه مستعد بأن يأخذ الحذاء الذهبي لبطولة كأس العالم 2022 بدراجته إلى الفرنسي كيليان مبابي، إذا ما حقق «لا روخا» لقب المونديال، وقد تحدث مهاجم «الماتادور» عن عدد من الأمور في حوار مطول مع صحيفة «آس» الإسبانية. وقال موراتا عما إذا كان على استعداد بالتخلي عن سباق الحذاء الذهبي مقابل لقب كأس العالم: «سآخذ الحذاء الذهبي بدراجتي إلى فرنسا لأهديه إلى مبابي مقابل أن يكون منتخب إسبانيا بطل العالم».



وتطرق موراتا الى الحديث عن الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكونه من بين المتنافسين على الحذاء الذهبي، وقال: «ماذا أقول عن ميسي؟! بالنسبة إلى أي شخص من جيلي تسأله عن كريستيانو رونالدو أو ميسي سيخبرك أنهما لاعبان رائعان، شخصيا أحب نيمار، لأنه يجعلك تستمتع بمشاهدته وهو يلعب المباريات، أي شخص يحب كرة القدم سيتوقف عما يفعله لمشاهدة ميسي ورونالدو ونيمار، أتمنى ألا يكون أي منهم في يومه إذا واجهونا، شخصيا سأكون سعيدا إذا فاز رونالدو بكأس العالم لأنه قدم مسيرة رائعة، ولن أكون حزينا إذا فاز بها ميسي أو نيمار، لأنهما لاعبان رائعان».



وأشار المهاجم الإسباني إلى أنه لا يستبعد أن تكون ركلات الترجيح حاضرة وبقوة في الأدوار الحاسمة بكأس العالم، قائلا: «لا ينبغي أبدا استبعاد ذلك، لأنه في النهاية جزء آخر من كرة القدم، لكن أولا يجب أن يكون هناك 120 دقيقة على الأقل من اللعب، وستكون مكثفة للغاية».