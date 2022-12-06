تأهلت كرواتيا إلى ربع نهائي مونديال قطر لكرة القدم بفوزها على اليابان بركلات الترجيح 3-1 بعد انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل 1-1 أمس على ستاد «الجنوب» في الوكرة ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.



وتعملق الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش الذي تصدى لثلاث ركلات ترجيحية للبديلين تاكومي مينامينو وكاورو ميتوما ومايا يوشيدا، فيما اصطدمت كرة الكرواتي ماركو ليفايا بالقائم الأيمن.



وافتتح دايزن ماييدا التسجيل لليابان في الشوط الاول (43)، قبل أن يعادل إيفان بيريشيتش لكرواتيا في الشوط الثاني (55).



وكما كان متوقعا، أجرى مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش تغييرات عدة في تشكيلته الاساسية فدفع بالثنائي المدافع بورنا باريتشيتش والمهاجم برونو بيتكوفيتش بدلا من بورنا سوسا وماركو ليفايا بسبب مشاكل عضلية.



بدوره، زج مدرب اليابان هاجيمي مورياسو بالمهاجم ريتسو دوان صاحب هدفين في المونديال بعد دخوله من على مقاعد البدلاء، أساسيا على الرواق الايمن، في حين لعب جونيا إيتو بدلا من هيروكي ساكاي.



شكلت اليابان خطرا على كرواتيا في بداية الشوط الأول، فمرر إيتو كرة زاحفة من الرواق الأيمن مرت من أمام المرمى فشل يوتو ناغاتومو ثم دايزن ماييدا في الوصول إليها (12).



ومرر باريتشيتش كرة عرضية من الرواق الأيسر داخل المنطقة حولها إيفان بيريشيتش برأسه نحو المرمى، إلا أن أندري كراماريتش المندفع من الخلف فشل في تحويلها إلى الشباك (28).



وعلى وقع هتاف الجماهير اليابانية في المدرجات وقرع الطبول، تابع «الساموراي» هجماته، فتحصل على عدة فرص لافتتاح التسجيل بعد ركلة ركنية وصلت إلى ريتسو دوان ليمرر من الجهة اليمنى إلى القائم الثاني حيث يوشيدا مررها إلى مهاجم سلتيك الاسكتلندي دايزن ماييدا سددها بيسراه قوية في شباك الحارس ليفاكوفيتش (43)، لينتهي الشوط الاول بتقدم أبطال آسيا 4 مرات.



رأسية بيريشيتش



استهلت اليابان الشوط الثاني بتسديدة من خارج المنطقة للاعب وسط أينتراخت فرانكفورت الألماني دايتشي كامادا علت العارضة (46).



وعادل بيريشيتش النتيجة برأسية رائعة على يسار الحارس شويتشي غوندا بعد عرضية من ديان لوفرين (55)، في عاشر أهدافه في مسابقة كبرى في كأس العالم أو أمم أوروبا.



وتبادل المنتخبان الهجمات من دون خطورة تذكر مع اجراء المدربين لعدة تغييرات، ليعلن الحكم نهاية المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل 1-1 وخوض شوطين إضافيين للمرة الاولى في النهائيات.



خرج مودريتش المرهق ودخل لوفرو ماير في الشوط الإضافي الاول (99)، وكاد المنتخب الياباني يتقدم بتسديدة البديل كاورو ميتوما وجدت الحارس ليفاكوفيتش بالمرصاد (105).



وأقدم مدرب كرواتيا على اخراج الهداف بيريشيتش (106) مع بداية الشوط الإضافي الثاني حيث كانت اليابان الأخطر فهددت مرمى منافسها من دون أن تهز الشباك، وسدد ماير كرة أخيرة مرت بجانب القائم الايسر.



ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي رجحت كفة كرواتيا والتي كان بطلها الحارس ليفاكوفيتش بتصديه لثلاث ركلات.



كرواتيا.. والوقت الإضافي



منذ «يورو 2008» وحتى «كأس العالم 2022».. دخل منتخب كرواتيا الوقت الإضافي في 7 من آخر 8 مباريات إقصائية بالبطولات المجمعة الكبرى.



فخسر ربع نهائي «يورو 2008» أمام تركيا بركلات الترجيح، ثم خسر ثمن نهائي «يورو 2016» أمام البرتغال 1-0. وفي مونديال 2018 خاض الوقت الإضافي 3 مرات، حيث فاز على الدنمارك وروسيا تباعا بركلات الترجيح، وتغلب على إنجلترا 2-1 في نصف النهائي بالوقت الإضافي. وفي «يورو 2020» خسر في دور الـ 16 أمام إسبانيا 5-3 في الوقت الإضافي، وخاضه للمرة السابعة، والثالثة على التوالي أمام اليابان في مونديال قطر وفاز بركلات الترجيح.



الاستثناء الوحيد هو خسارة نهائي «كأس العالم 2018» أمام فرنسا 4-2 في الوقت الأصلي.



الحظ يُعاند «اليابان»



لم تختلف القصة كثيرا، إذ مرت كرواتيا إلى ربع نهائي على حساب اليابان بركلات الترجيح 3-1، حيث ابتسم لها الحظ في ثالث مرة تلعب فيها ركلات الترجيح بتاريخ المونديال، فقد خاضت ركلات الترجيح في كأس العالم 3 مرات حققت الفوز فيها جمعيا، فيما لعبت اليابان مرتين لم تحقق فيهما الفوز.



كرواتيا فازت من قبل على الدنمارك وروسيا في مونديال 2018 التي حلت فيه وصيفه للبطل الفرنسي، بينما خسرت اليابان أمام پاراغواي في مونديال 2010.



العقدة اليابانية لاتزال مستمرة، ففي 7 مشاركات مونديالية، بلغ «السامواري» دور الـ 16 أربع مرات، وفشل في اجتيازه في جميع المرات الأربع.



أما منتخب كرواتيا، ففي مشاركته السادسة، نجح في بلوغ ربع نهائي المونديال للمرة الثالثة بعد 1998 (المركز الثالث) و2018 (المركز الثاني).