متابعة: يحيى حميدان



تمكن منتخب البرازيل من عبور كوريا الجنوبية بـ «أقل مجهود» بعدما تغلب عليه 4-1 مساء أمس على ستاد «974» ضمن دور الـ 16 من كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر، وسيلتقي «السامبا» مع كرواتيا في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.



قدم البرازيليون عرضا كرويا رائعا في الشوط الأول، ولم يمنحوا «محاربي التايغوك» الفرصة لالتقاط الأنفاس بعد إطلاق صافرة البداية من جانب الحكم الفرنسي كليمينت توربين، ليحرزوا الهدف الأول بعد تناقل جميل للكرة، قبل أن تصل لرافينيا ويمررها لفينيسيوس جونيور ويضع الكرة في الشباك الكورية الجنوبية (6).



وتحصلت البرازيل على ركلة جزاء احتسبها الحكم توربين إثر عرقلة من الكوري الجنوبي وو يونغ جونغ لريتشارليسون داخل منطقة الجزاء وترجمها نيمار بنجاح إلى هدف ثان (13).



وأطلق لاعب «محاربي التايغوك» هي تشان هوانغ كرة صاروخية من مسافة 25 ياردة وأبعدها الحارس البرازيلي أليسون بيكر بصعوبة إلى ركلة ركنية (17)، تبعها اللاعب ذاته بتسديدة أخرى من خارج منطقة الجزاء ولكنها جاءت ضعيفة وأمسكها الحارس أليسون بسهولة (25). ورد «السحرة» على المحاولتين الكوريتين الجنوبيتين بإحراز الهدف الثالث بعد فاصل استعراضي من ريتشارليسون، الذي تلاعب بالكرة برأسه، قبل أن يمررها لزملائه وتعود له من جديد من تياغو سيلفا ويضعها ريتشارليسون في شباك حارس كوريا الجنوبية سيونغ جيو كيم (29). وجاء الهدف البرازيلي الرابع بعد هجمة مرتدة مميزة، وقام فينيسيوس بتقديم الكرة للوكاس باكيتا، الذي أدخل الكرة في الشباك الكورية الجنوبية (36). وخفت حدة المواجهة بين المنتخبين في الشوط الثاني، حيث وضح اطمئنان البرازيل على تقدمهم الكبير بالنتيجة وهذا ما جعل محاولاتهم لتهديد المرمى الكوري الجنوبي قليلة، مع ابتعاد نجوم «السامبا» نيمار وفينيسيوس وريتشارليسون عن تقديم مجهودهم المعروف. ولم ييأس «محاربو التايغوك»، وجرب النجم المعروف هيونغ مين سون حظه وتصدى الحارس أليسون لمحاولته (47)، ورد عليه رافينيا بفرصة سانحة للتسجيل وأحبطها الحارس الكوري الجنوبي كيم (54)، وحاول رافينيا مرة أخرى وحرمه الحارس كيم أيضا بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة نحو المرمى (62). وحاول هي تشان هوانغ تسجيل هدف «حفظ ماء الوجه» لكوريا الجنوبية بتسديدة قوية وتألق الحارس البرازيلي في التصدي لمحاولته (68).



وتراجع لاعبو البرازيل لمناطقهم الدفاعية بشكل واضح بعد ذلك ومنحوا الفرصة لكوريا الجنوبية في الاستحواذ على الكرة، وتمكن سيونغ هو بايك من تسجيل هدف التقليص لـ «محاربي التايغوك» بعد كرة صاروخية أطلقها من مسافة بعيدة وسكنت الشباك البرازيلية (76).



ومنح مدرب «السامبا» تيتي الفرصة للبدلاء على فترات متقاربة، حيث دفع بداني ألفيس وجليسون بريمر وغابرييل مارتينيلي والحارس ويفرتون ورودريغو عوضا عن ميليتاو ودانيلو وفينيسيوس والحارس أليسون ونيمار.



ولم تتغير الأرقام بعد ذلك، لتنتهي المواجهة بفوز البرازيل على كوريا الجنوبية 4-1.





بيليه دعم البرازيل برسالة مؤثرة



بعث أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه برسالة دعم من مستشفى في ساو باولو إلى لاعبي منتخب بلاده قبل مواجهة كوريا الجنوبية.



وكتب بيليه، المتوج بكأس العالم 3 مرات، على حسابه بموقع تويتر «في 1958، سرت في الشوارع وأنا أفكر في الوفاء بالوعد الذي قطعته لوالدي. أعلم أن الكثيرين قدموا اليوم وعودا مماثلة ويبحثون أيضا عن أول كأس عالم لهم»، وأضاف «سأشاهد المباراة من المستشفى وسأعمل على تشجيع كل واحد منكم.. حظا سعيدا».



إلى ذلك، وجهت جماهير «السامبا» رسالة للأسطورة خلال المباراة، حيث رفعت لوحه في مدرجات ملعب «974» كتب عليها «نتمنى أن تتحسن سريعا».



وتدهورت الحالة الصحية للأسطورة البرازيلي والنجم السابق لمنتخب «السامبا» بيليه صاحب الـ82 عاما، حيث لم يعد النجم البرازيلي يستجيب للعلاج الكيماوي.





أرقام برازيلية



٭ هذه هي المرة الثانية التي تسجل فيها البرازيل 4 أهداف في الفترة الأولى من إحدى مباريات كأس العالم، بعد عام 1954 ضد المكسيك، وفقا لما جاء في شبكة أوبتا للإحصائيات.



٭ افتتح نيمار أهدافه في مونديال قطر، وهو الهدف السابع له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، كما أصبح واحدا من 3 لاعبين برازيليين فقط، إلى جانب بيليه ورونالدو، سجلوا في 3 نسخ مختلفة.



٭ سجل نيمار وفينيسيوس وباكيتا أول أهدافهم في كأس العالم 2022، في شباك كوريا الجنوبية.



٭ سجل ريتشارليسون هدفه الثالث بالمونديال وأصبح في وصافة الهدافين خلف الفرنسي مبابى صاحب الـ 5 أهداف.